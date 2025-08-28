Llame no hay salarios adicionales de DPR, Pasha Ungu: ¡también es genial si se eleva!

VIVA – problemas de aumento Prestación miembro RPD RI nuevamente calienta las discusiones públicas, especialmente después de una ola de manifestaciones que condenaron la política. La comunidad evalúa el plan de asignación de RP50 millones por mes como sustituto de las instalaciones oficiales de vivienda, que entrará en vigencia desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, no sensible a las condiciones económicas de las personas que enfrentan incertidumbre.

Se realizó una manifestación masiva frente al Edificio del Parlamento Indonesio el 25 de agosto de 2025, que involucró varios elementos de la sociedad, como estudiantes y trabajadores, lo que exigió la cancelación del discurso. Las redes sociales también están animadas por las críticas a los representantes del pueblo, a quienes se les considera no comprender las dificultades de la comunidad.

En medio de esta polémica, un miembro del parlamento indonesio de la facción del Partido del Mandato Nacional (PAN), dijo Sigit Purnomo, es mejor conocido como Pague el Ungodproporcionar aclaración. En una entrevista en Podcast Confide in Bang, que fue guiado por Denny Sumargo, Pasha enfatizó que hasta ahora no había recibido información oficial sobre el aumento de la asignación. Presente con el observador económico Ferry Irwandi, cuestionó la fuente de información que mencionó un aumento en los beneficios.

«¿Qué se dice que aumenta la asignación de qué lado? ¿Cuál? Siento que, como miembro de la Cámara de Representantes, no hay mesa este año. No ha habido un aumento en los beneficios», dijo Pasha, citando el video de YouTube Denny Sumargo, jueves 28 de agosto de 2025.

«Eso es lo que dije, ¿de dónde cuenta eso?» preguntó.

Pasha explicó que se habían dado subsidios como la comunicación, el transporte y la residencia desde la inauguración, pero no hubo un aumento como se rumoreaba.

«Se trata del problema de que hay un aumento en los beneficios, preguntamos dónde? También somos ‘wow también si hay un aumento’. Pero una vez que este problema se fortalece, también estamos confundidos», explicó.

La cuestión de esta asignación surgió después de la declaración del vicepresidente del Parlamento Indonesio, Adies Kadir, quien dijo que el costo de alquilar las casas de los miembros del DPR alcanzó RP3 millones por día. Esta figura desencadena la confusión, incluso para el propio Pasha.

«También estoy confundido. Vine aquí, lo estaba buscando, ¿dónde estaba este Rp. 3 millones?», Dijo el hombre que también es el vocalista de la banda púrpura.

El ex alcalde de Palu confirmó la necesidad de transparencia para que el público no se malinterpreta. Reconoció que este problema había desencadenado la ansiedad, y el parlamento necesitaba explicar en detalle el mecanismo para determinar los beneficios.

Sin embargo, Pasha consideró que la tarea del DPR se mantiene enfocada en la supervisión y los servicios del gobierno a la comunidad, mientras esperaba que esta polémica pueda aliviarse de inmediato a través de una comunicación más abierta.