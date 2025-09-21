Llame a los antojos del engaño del esposo de Diabib Habib Usman Kartika Putri Flood Critics, Netizen: ¡La boca no está vigilada!

VIVA – Habib Usman Bin yahya, esposo Kartika Putri Había distribuido el estado de salud de la esposa que actualmente está embarazada. En una entrevista con uno de los espectáculos de información y entretenimiento a principios de agosto de 2025, Habib Usman dijo que su esposa no experimentó un extraño antojo durante su tercer embarazo.

«Hasta hoy no hay antojos extraños», dijo citado de la cuenta oficial de Tiktok @starproindonesia, domingo 21 de septiembre de 2025.

Relacionado con los antojos, Habib Usman reveló vistas islámicas relacionadas con los antojos. Se llama Habib Usman que los antojos son engaño demoníaco.

«Le dije que los antojos son un engaño.

Habib Usman también enfatizó que en su hogar no había reglas que cuando su esposa estaba embarazada, sus deseos tenían que ser cumplidos. Solo enfatizó a su esposa durante el embarazo para obedecer la adoración y comer alimentos que ya están disponibles en la mesa del comedor.

«No hay necesidad de encontrar, si la búsqueda también será un problema, pero no lo haga difícil.

Mientras tanto, relacionado con la condición del embarazo de Kartika Putri también es bastante diferente, dijo Habib Usman. Dijo que los bebés en el contenido de Kartika Putri eran mucho más activos que sus dos hijos de Khalisa y Khadeejah.

«El embarazo ahora es lo mismo que este (embarazo) es más que Khalisah, Khadeejah.beda Banget. Esto es más náuseas, más activo en el útero.

Habib Usman también reveló un momento divertido cuando acompañó a Kartika Putri se sometió a un examen de embarazo en Singapur. Dijo que durante el examen, el posible bebé había mostrado su identidad (género).

«Revisamos todo ayer, olvidé el nombre, también nos han atrapado los resultados, gracias a Dios, porque la edad del útero ha sido de 5 meses y más divertido fue examinado por ultrasonido», dijo.

Desafortunadamente, la declaración de Habib Usman replicada en la cuenta de chismes @LambeGosip provoca muchas críticas de los usuarios de las redes sociales. No algunos de los usuarios de las redes sociales que juzgan las palabras de Habib Usman inapropiadas y dañan los sentimientos de las mujeres embarazadas.

«¿Por qué no está custodiada la boca?», Comentaron a los internautas.

«Sí, los pantes están ansiando porque saben que la respuesta de su esposo será rica», insistieron los internautas.

«Los antojos no son el engaño de los demonios de Ustat. A veces las mujeres embarazadas son mujeres embarazadas fácilmente difíciles de comer algo náuseas, lo juro! Pero cuando hay una sombra que quiere comer algo nuevo en el estómago y comido. No he podido sentirme embarazada, no se molesta en hablar así», criticaron a los internautas.

«¿Por qué las personas que en realidad no son la naturaleza a menudo juzgan así?», Dijo el otro provocado.