Llame a las demandas de 17+8 votos una pequeña porción de la gente, Ministro de Finanzas Purbaya: puede sentirse perturbado

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Respondiendo a la cuestión de 17+8 demandas de las personas que se hicieron eco en manifestaciones masivas que ocurrieron en Indonesia hace algún tiempo.

Leer también: Valor de Menkeu Purbaya No hay necesidad de nuevas gravámenes fiscales



Argumenta que esta es la voz de un pequeño número de personas indonesias. Por lo tanto, el gobierno se centrará en acelerar economía nacional.

«No he aprendido eso, pero simplemente así, es una pequeña parte de nuestra gente. ¿Por qué? Tal vez algunos de ellos se sienten perturbados, sus vidas aún faltan», dijo Purbaya en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2026.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, admitió que fue perseguido por un objetivo de 100 días, Prabowo pidió una economía para alcanzar el 8 por ciento.



Purbaya afirmó estar desarrollando una estrategia para lograr un crecimiento económico del 6-7 por ciento. Por lo tanto, se cree que cuando se acelera el crecimiento económico, las demandas de las personas se perderán automáticamente.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Leer también: Prabowo sobre el equipo de investigación independiente de la muerte de Affan:



«Estarán ocupados buscando trabajo y comer bien, en comparación con la demostración», agregó.

Ministro de finanzas Purbaya declaró su compromiso de crear un crecimiento lo más rápido posible y lo más óptimo posible. «Si dices, ¿no puede ser un 8 por ciento mañana? Si digo que podemos, trampa. Pero, nos movemos en esa dirección», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto instaló oficialmente a cinco nuevos funcionarios del gabinete rojo y blanco en la reorganización celebrada en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes.

En la inauguración, Purbaya Yudhi Sadewa fue nombrado Ministro de Finanzas que reemplaza a Sri Mulyani Indrawati.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

La inauguración y el nombramiento del funcionario se basaron en el decreto presidencial No. 86p 2025 con respecto al despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Gabinete Rojo y Blanco 2024-2029.

Purbaya, en una conferencia de prensa hoy, prometió no revisar la política fiscal había sido implementada por el ex ministro de finanzas Sri Mulyani Indrawati.

«Optimizaremos el sistema existente. Por lo general, si la fealdad del nuevo líder, el anterior es saqueado, para nuevo nuevamente, porque quiero hacer un nuevo hito. No seré así», dijo. (Hormiga)