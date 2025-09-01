Llame a la demostración para que el culpable de IHSG se desplome, el analista reveló que había un potencial cada vez más deprimido

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) encogido 3.51 por ciento de nivel 7,555 en la apertura de la operación el lunes 1 de septiembre de 2025. Analista Evaluación de una corrección significativa del índice desencadenada por varios factores, uno de los cuales se debe a la demostración.

Según el analista de Capital Market Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi, la manifestación resulta en inestabilidad política. Dónde manifestación Cada vez más extendido y calentado después del incidente de uno de los socios de taxi en la motocicleta en línea, Affan Kurniawan, fue atropellado por el vehículo táctico (Rantis) de la policía el jueves 28 de agosto de 2025.

«La inestabilidad política interna, las preocupaciones del mercado sobre los impactos generalizados y la sostenibilidad sobre la acción que ocurrió en los últimos días», se citó a Oktavianus desde Antara el lunes 1 de septiembre de 2025.

Oktavian agregó, otro factor que ayudó a suprimir el índice doméstico fue sentimiento Los grandes límites no son sólidos y el debilitamiento de la rupia contra el dólar estadounidense. Refiriéndose a Dxy hacia abajo, según él, el Rupiah debería tender a fortalecerse, por lo que ve que hay un desmotito que ocurre en el mercado.



Ilustración de inversión Foto : pexels.com/leeloo el primero

En línea con la declaración de Oktavianus, el analista y los activistas del mercado de capitales indonesios Reydi Octa dijeron que la incertidumbre global aún eclipsa el mercado de capitales nacionales. Especialmente el sentimiento de los Estados Unidos con respecto a las expectativas de inflación y la dirección de los EE. UU. O la Política de tasas de interés del Banco Central de la Fed.

Reydi sugirió que el inversor implementar una estrategia Espera y mira Porque hay una posibilidad de corrección a corto plazo. Se deben observar sectores defensivos como grapas de consumo y telecomunicaciones si la situación de demostración dura más.

«La presión potencial permanece debido a preocupaciones políticas nacionales y flujo de salida de capital«Kata Reydi.

Basado en el monitoreo VIVA A través de Stockbit, el JCI aún registró una disminución de 1.18 por ciento o 92.79 puntos al nivel de 7,377 hasta 11.04 WIB el lunes 1 de septiembre de 2025. El valor de la transacción en todos los mercados (todos los mercados) alcanzó Rp12.42 billones con una frecuencia de negociación de 1.3 millones de veces.