Llame a Dasco, Prabowo recibe un informe sobre la reconstrucción posterior al desastre en Sumatra

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión con varios funcionarios en su residencia en el Complejo Widya Chandra el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo dice que hay privados interesados ​​en trabajar en el lodo de las inundaciones de Aceh



Los funcionarios presentes, entre otros, el jefe adjunto de la RPD RI Sufmi Dasco AhmadMinistro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Ministro de Asuntos Exteriores (Menlu) Sugiono y Secretario de Gabinete o Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya.

«Desde la tarde hasta la noche, el presidente Prabowo celebró una reunión en la residencia oficial del presidente en Widya Chandra», dijo el secretario del gabinete, Teddy, citado en una publicación en su cuenta de Instagram @sekretariat.kabinet.

Lea también: Prabowo subraya que no rechazará ayuda para desastres en Sumatra, siempre que los mecanismos y procedimientos sean claros



Durante la reunión, Prabowo recibió un informe especial de Dasco como presidente del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre de la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, Dasco informó sobre el proceso reconstrucción y rehabilitación de los puestos de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental inundaciones destellos y deslizamientos de tierra.

Lea también: Prabowo revela todo lo que estaba mal cuando el ministro visitó el lugar del desastre: No se equivoque, venga a buscar errores



«El informe del profesor Dasco como presidente del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre de la RPD de RI sobre la reconstrucción y rehabilitación de tres provincias en Sumatra«, dijo.

Anteriormente se informó que los líderes de la RPD RI celebraron una reunión de coordinación con el Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre (Satgas) en Sumatra junto con los ministerios e instituciones relacionados, así como con los jefes de las regiones afectadas por el desastre.

La reunión estuvo presidida directamente por el vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, el martes 30 de diciembre de 2025.



Vicepresidente de la RPD RI Sufmi Dasco Ahmad Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria

Dasco dijo que la reunión de coordinación se llevó a cabo para igualar la percepción y la sinergia de todos los interesados.

«Hacer sinergias para igualar percepciones y centrarnos en algo para que sea eficiente y en términos de presupuesto y otros podemos centrarnos y entonces no habrá superposiciones», dijo Dasco en una reunión de coordinación (rakor) que fue retransmitida por YouTube TV del Parlamento.

Dasco explicó que su partido había informado al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, sobre la reunión de coordinación.

«También le hemos comunicado al presidente, que si Dios quiere, irá mañana a Aceh, que hoy comenzaremos a celebrar reuniones de coordinación para que el próximo año, en el presupuesto de 2026, la recuperación post-desastre pueda proceder como debería», dijo.