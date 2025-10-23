Llamaremos a los testigos de los miembros

Semarang, VIVA – Casos de distribución de imágenes y vídeos. pornografía basado en inteligencia artificial (AI) que involucra a estudiantes y un profesor en Semarang está entrando ahora en una fase seria. La Policía Regional de Java Central elevó oficialmente el estado de este caso a la etapa de investigación después de una serie de interrogatorios a víctimas y testigos.

Lea también: Meta despide a 600 empleados de la unidad de IA porque están demasiado gordos



Este caso involucró el nombre de Chiko Radityatama Agung Putra, un alumno de SMA Negeri 11 Semarang, sospechoso de manipular los rostros de varias alumnas y de una maestra de la escuela para crear contenido inmoral basado en inteligencia artificial. El contenido fue subido a la plataforma X y se volvió viral porque utilizó los rostros reales de las víctimas sin permiso.



El Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central dio una declaración Foto : Teguh Joko Sutrisno/TvOne

Lea también: La supervisión de aduanas e impuestos especiales no es sofisticada, Purbaya utilizará IA en los próximos 3 meses



«Después de que llevamos a cabo una serie de aclaraciones e investigaciones sobre el caso o incidente, los investigadores determinaron que el caso ha sido elevado al estado de investigación», dijo el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, el comisionado Pol Artanto, a los periodistas en su oficina, el jueves (23/10/2025).

Este rápido paso, continuó Artanto, es una prueba de la seriedad de las autoridades en la lucha contra los casos de delitos digitales que tienen un gran impacto en las víctimas y el entorno educativo. Hasta ahora, la policía ha interrogado al menos a 10 testigos y víctimas, incluidos estudiantes y profesores cuyos rostros fueron manipulados en el contenido.

Lea también: Amazon está lista para despedir a miles de empleados más, ¿Andy Jassy quiere reemplazar a los humanos con IA?



«Durante el proceso de investigación o presentación, los investigadores completarán los expedientes en coordinación con la escuela. Actualmente hemos examinado a diez testigos», dijo.

Para fortalecer la evidencia, los investigadores también colaborarán con varios expertos de todos los campos. «Examinaremos peritos del ITE, peritos en derecho penal, peritos en forense digital y peritos en sociología jurídica», explicó Artanto.

La Policía de Java Central destacó que resolverá a fondo este caso, considerando el impacto extraordinario que tuvo en la psicología de la víctima y la reputación del mundo de la educación.

«Vamos a revelar plenamente el modus operandi y también esta supuesta acción que ha tenido un tremendo impacto en la sociedad», enfatizó Artanto.

Aunque el caso pasó a la etapa de investigación, la policía no ha nombrado a Chiko Radityatama como sospechoso. Según Artanto, los investigadores aún están completando pruebas para que se pueda determinar al sospechoso según los procedimientos legales.