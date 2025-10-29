‘Llámame Sr. Más Béisbol’

A alguien allá arriba a quien le gustan los juegos de béisbol épicos también le gustan Brad Paisley.

“Me gustaría que me llamaran Mr. Más Béisbol”, dice la estrella del country Variedadel día después de cantar el Himno nacional en un Serie Mundial juego que llegó a una 18ª entrada que empató el récord. «Si quieres más béisbol, soy tu hombre».

No es que haya sido un hecho aislado. La vez anterior que un juego de Serie Mundial llegó a la entrada 18, allá por 2018, Paisley también estaba cantando “The Star-Spangled Banner”. De hecho, las cuatro veces que cantó el himno antes de un juego de la Serie, lo hizo en entradas extra, aunque no siempre de manera tan radical como en estos dos casos.

Algunos bromistas se han preguntado si esto es “la maldición de Brad Paisley”, pero es más probable que la mayoría de los fanáticos del béisbol califiquen como algo así como “la bendición de Brad Paisley”. En lugar de aburrirse por la larga pelea, muchos estuvieron de acuerdo con los comentaristas deportivos que calificaron el juego del lunes como uno de los más emocionantes en la historia del deporte, a pesar de que duró casi siete horas.

Mucha gente lo ha acreditado como el encanto que hizo que eso fuera posible nuevamente, a él le gustaría prepararse para más oportunidades similares, posiblemente agradables para el público, para marcar el comienzo de un juego de dos por el precio de uno.

“También estoy disponible para el fútbol”, señala Paisley. «Me gustaría que eso también llegue a más sectores».

Paisley hizo una entrevista para un programa de la MLB antes de su actuación y le preguntaron, presumiblemente en broma, si podía prever que sucediera algo similar a lo que sucedió en 2018. Él lo desestimó.

«Es estadísticamente imposible. No lo entiendo», dice la estrella del country. «Pensé, sólo quiero decir las palabras correctas. No tenía idea de que habría ramificaciones cósmicas importantes».

Como otra coincidencia, su cumpleaños es el martes. «Aquí está el dato curioso: en la costa este, ganaron esto en mi cumpleaños. Casi lo ganan en mi cumpleaños en la costa oeste. Si ganan esta noche, obtendré dos victorias en mi cumpleaños. ¿No sería lindo? Eso es todo lo que quiero. No puedo pensar en nada más extraño, en primer lugar», que los Dodgers ganen dos en su gran día sin que haya una doble cartelera.

Realmente no se atribuirá ningún mérito por la aparente casualidad del lunes. «Definitivamente no creo que haya tenido nada que ver conmigo», dice el megafan de los Dodgers. «Comencé a preguntarme hacia dónde nos dirigíamos en el noveno. Pensé: ‘Por favor, Dios, ganemos esto ahora’. Y luego pensé: ‘Está bien, por favor Dios, ganemos esto ahora en el décimo’. Y luego, el año pasado, la victoria fue en el 11 con Freddy Freeman, y eso fue un grand slam, y pensé: ‘Eso estaría bien’. Hagamos eso. Sí, sería una estadística divertida: ¡hazlo dos veces!’ No. Y luego fue como, oh no… Pero fue uno de los juegos de béisbol mejor jugados de todos los tiempos. Quiero decir, la defensa que mostraron ambos equipos, la forma en que mantuvieron el marcador empatado, y luego el lanzamiento… ni siquiera sé lo que acabamos de ver. Realmente fue uno de los eventos deportivos más agotadores que jamás hayas podido ver. Cualquiera que esté indeciso sobre lo que es ser un fanático del béisbol…”

«Anoche, cuando eso estaba sucediendo, tuve exactamente el mismo sentimiento cuando estaba esperando eso en 2018. Solo en cada entrada, un lanzador superó absolutamente al otro, y luego algunas situaciones cercanas y luego, quiero decir, ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo, y pensé, ¿quién va a terminar con esto? Y luego, de repente, aquí viene Freddy, que también es poético. Lo hizo dos años seguidos. Es una locura».

Paisley es amigo de los Dodgers, literalmente, y es el más cercano al legendario lanzador que llegó al juego con solo un out, en un momento en que las bases estaban llenas, con una seria amenaza de ver a los Azulejos acabar con el equipo local y cambiar el impulso de la serie.

«Mi momento favorito fue con mi querido amigo Clayton Kershaw, que es mi jugador favorito de todos los tiempos, y no sólo porque somos amigos. Creo que es el jugador de béisbol ejemplar de nuestra generación», dice Paisley. «Y que él entrara allí… No podía creer la situación en la que le pidieron que actuara anoche. Nunca en la historia, entrar en una entrada extra, y luego entrar en una entrada extra con las bases llenas y no darse por vencido. Para mí, eso es lo hermoso de este juego. Cortaron a Ellen, su esposa, en las gradas, y ella está llorando cuando él entiende eso». Paisley había charlado con él antes del partido. «Lo dijo anoche. ‘Él dijo, ‘Cuatro juegos más como máximo, y luego se acabó’. Y es como, ¡vaya! Y luego, al ver cómo se desarrolla esto, es como dijo Brad Pitt en ‘Moneyball’: ‘¿Cómo no puedes ser romántico con el béisbol?’”

Algunos pensaron que era un movimiento arriesgado por parte del manager Dave Roberts que podría haber hecho que los fanáticos sintieran lástima por el casi retirado Kershaw si las cosas no hubieran salido como él quería. «Eso es lo más importante que tiene Dave», dice Paisley. «Realmente debe haber sentido que esa era la mejor oportunidad en ese momento. Necesitaba eso, y lo necesitaba de alguien que no iba a ceder. Clayton es el competidor más feroz que jamás hayas conocido. En el caso de Dave, son muy conscientes del hecho de que su legado debe ser uno de toda su increíble y enorme carrera siendo este gran logro. Y no quieres esa nota al pie al final (si las carreras ganadoras se deben a la carrera de Kershaw). reloj). Realmente estaba orando en ese momento, pero funcionó. Y creo que de alguna manera eso tenía que ser así”.

Paisley habla sobre la lenta evolución de su relación con los Dodgers antes de ser conocido como una de las caras musicales más confiables de Chavez Ravine.

«Se remonta a cuando Kim y yo nos casamos en 2003 y comenzamos a vivir allí a tiempo parcial en Santa Mónica. Compramos nuestra primera casa, que estaba en Palisades, que es una de mis casas que se quemó (este año). Ya no era dueño de ella, pero es una tragedia; era un hermoso lugar antiguo, construido en 1922, y la primera casa que compramos juntos. Como todo lo demás en esa área, desapareció. Pero en esa época, mis hijos comenzaron ser de la edad en la que necesitan ir a los partidos de béisbol. Quiero decir, ese es un rito de iniciación. Y así comencé a enamorarme de los Dodgers como equipo y conocí a muchachos como Clayton y Justin Turner, y me hice muy amigo de Dave Roberts, Andrew Friedman y esa gente. También ayuda un poco que Nashville no tenga nada de eso, aparte de los Sounds, que no compiten en esa categoría. Pero es una organización realmente genial y me encanta deporte.»

No creció obsesionado con el juego. «Crecí medio viendo béisbol. En los años en los que los Piratas eran buenos cuando yo era niño, mi padre, por alguna razón, era fanático de los Indios de Cleveland, en lugar de los Piratas, probablemente por su padre. Pero simplemente no asistíamos a muchos juegos ni nada por el estilo y yo simplemente no estaba involucrado».

Cuando le pidieron que hiciera su primera interpretación del Himno Nacional para los Dodgers en 2000, plantó una semilla. «Ese primer himno fue interesante. Era un medio día, un partido caluroso como el de Los Ángeles, y cantas y te dan la camiseta y los boletos y te comes un hot dog y lo llamas un logro». Pero eventualmente llegó a ser algo personal, no sólo un concierto, con Paisley.

«Creo que uno de los más memorables que hice fue lo que llamaron el día inaugural 2.0: el día inaugural en el que se permitió a los fanáticos regresar en 2021, después de todo ese año en el que solo teníamos nuestros recortes de cartón en las gradas. Canté ese día y eso fue muy emotivo; quiero decir, sentí que el mundo estaba bien cuando a la gente se le permitió ver este juego nuevamente en persona. Me encantó. Y fue difícil superarlo; se sintió como algo catártico».

Ahora, “creo que si quieres más béisbol, llámame. Me gustaría pensar que es la bendición, siendo que mi equipo ganó, supongo que sería una maldición si cada vez que canto fuera largo”. y El equipo al que apoyaba perdió. Pero me encanta ser parte» de la historia, dice. «Porque mira, nunca voy a batear ni a estar cerca del deporte real en sí, y luego, al ver estos artículos hoy» en sitios de deportes y en otras noticias, «es muy divertido leer menciones que dicen: ‘¿Sabías que él hizo esto y esto y esto?’ Es realmente alucinante incluso ser mencionado en el transcurso de alguna estadística de béisbol, para un tipo que ama el deporte…

“Es mi única contribución histórica a la humanidad”, decide alegremente.

El siguiente paso para Paisley es un álbum navideño que pronto lanzará, “Snow Globe Town”, y es difícil pensar que la alegría navideña sea de noche cuando los chicos del verano todavía están disfrutando bajo el sol de Los Ángeles. Pero está listo para la transición, con o sin una espectacular colección navideña que pronto promocionará. «Es por eso que enciendes Hallmark en noviembre. Bueno, lo hago. Es como, ‘Dejemos este canal encendido durante los próximos dos meses'».

Paisley se quedará para asistir al Juego 4 del martes, naturalmente. Desde las gradas. “Pase lo que pase esta noche no es culpa mía”, dice.