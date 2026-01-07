Llamado reticente a anunciar al sospechoso de corrupción en la cuota de Hajj, el presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción dice esto

Jacarta – Presidente de la Comisión de Erradicación Corrupción respondiendo a la cuestión de las dudas entre el presidente y los cuatro subdirectores de la agencia anticorrupción a la hora de tomar la decisión sospechar caso de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«En principio no existe tal cosa. No hay división», afirmó el presidente. kpk Setyo Budiyanto en el edificio Juang de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Yakarta, miércoles 7 de enero de 2026.

Ilustración de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK)

Setyo dijo que la dirección del KPK siempre tuvo una sola voz en el manejo de los casos. soñar no vienees decir, desde la etapa de investigación hasta la investigación.

«Sí, sólo tenemos que asegurarnos de que lo que han hecho los investigadores sea satisfactorio», dijo.

Y continuó: «Habrá un momento. Creo que el portavoz o tal vez más tarde el investigador adjunto transmitirá los resultados».

Mientras tanto, el vicepresidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, dijo que las dudas entre los dirigentes eran una dinámica común.

«Es normal, en todos los casos, no sólo en este, definitivamente hay diferencias de opinión. Sin embargo, lo más importante es cómo manejaremos este caso en serio. Eso es todo», dijo Fitroh.

Dijo que, además de la cuestión de las dudas en la determinación del sospechoso por parte de la dirección de la agencia anticorrupción, hay algo importante, es decir, que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunciará al sospechoso en el caso de las cuotas del Hajj.

«Sí, creo que eso es muy técnico. Lo importante es que anunciaremos inmediatamente (al sospechoso, ed.)», dijo.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había iniciado una investigación sobre el presunto caso de corrupción de las cuotas del Hajj y dijo que se estaba comunicando con la Agencia Suprema de Auditoría de Indonesia para calcular las pérdidas estatales.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció un cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso de más de 1 billón de IDR e impidió a tres personas viajar al extranjero durante los próximos seis meses.

Los impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.