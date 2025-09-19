Llamado Pansos, Rachel Ven dijo que solo quería predicar el estado de Tasya Farasya

VIVA – Rachel Ven Recibió una fuerte crítica después de su carga en su contenido exclusivo. En el contenido hay un video que muestra Tasya farasya llorar. Muchos públicos criticaron a Rachel Ven porque se consideró que viola la privacidad de Tasya Farasya. No solo eso, la celebridad se consideraba alias de escalada social Pansos en el caso del divorcio Tasya Farasya.

La cantidad de críticas fuertes dirigidas a él, Rachel Ven está hablando, a través de su contenido de canal de Instgram Channel. Negó fuertemente a los Pansos a través del caso de divorcio de Tasya Farasya.

«Es realmente agradecido de que todavía haya refuerzos en los refuerzos que sé que no puedo encontrar una sensación o un Pansos con problemas de la gente», escribió Rachel Ven citado desde su canal de Instagram, viernes 19 de septiembre de 2025.

Rachel también aludió a la acusación de violaciones de privacidad al subir el video de Tasya Farasya llorando en su contenido exclusivo. Dijo que siempre prestó atención a lo que subiera.

«Pero cuando se trata de mi amigo, el número uno ayuda a ser blasfemado como qué, y no creo que haga algo sin el consentimiento de la persona y no pensar», dijo.

Video Tasya Farasya lloró después del divorcio de un marido subido por su Rachel Ven Foto : Instagram/Eradicación. Kehalauan.Reall

La madre de dos hijos también mencionó que su carga en su contenido exclusivo solo quería predicar el estado de la persona que amaba para varias partes. No solo eso, a través de su contenido exclusivo, también espera que muchas buenas oraciones por el mejor amigo.

«Solo quiero que conozcas el estado de la persona que amo, y ore mucho por estas personas», escribió.

Rachel también mencionó que no estaba buscando seguidores a través de su carga.

«No necesito muchos suscriptores debido al acuerdo en ese momento, ninguna Cepu e Ytta eran exclusivas. Lo que no estaba reforzado Buna era mejor, porque sería diferente puntos de vista y continuaría odiando. La paz», escribió.

Para obtener información, Tasya Farasya actualmente decidió tomar un descanso de las redes sociales con una demanda de divorcio presentada contra Ahmad Assegaf al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 12 de septiembre de 2025. La elección de Tasya Farasya también tuvo tiempo de hacer que el público se preocupara por su condición de salud.