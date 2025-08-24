Llamado no importa el precio del arroz subió hasta que los japoneses tocaron, esta es la explicación del ministro de agricultura de Amran

Yakarta, Viva – Ministro de agricultura Andi Amran Sulaiman afirmó que el gobierno no permaneció en silencio enfrentando el aumento precio de arroz en Indonesia. Dijo que había un marco que narraba al gobierno como si no le importara el aumento de los precios del arroz.

En el video de la declaración de Amran recibida el domingo 24 de agosto de 2025, dijo que se habían llevado a cabo varios pasos estratégicos para proteger a los agricultores, mantener la estabilidad de los precios y garantizar la disponibilidad de arroz doméstico.

«Hemos trabajado duro desde el comienzo de llevar a cabo operaciones masivas del mercado con Bulok en toda Indonesia con una cantidad significativa, que es 1.3 millones de toneladas a un precio de RP12,000, Rp12,500 por kg. Esa es una forma de preocupación y eso está en las órdenes del Presidente», dijo «, dijo Ministro de agricultura Amran Sulaiman.

El ministro dijo que una de las políticas principales era elevar el precio de compra del gobierno (HPP) para que el grano a Rp6,500 por kilogramo, como una forma de parcialidad del gobierno para los agricultores según la dirección directa del presidente Prabowo Subianto.

«Alhamdulillah, el resultado de hoy que estamos agradecidos es que NTP, el bienestar de los agricultores está aumentando», dijo

Entonces, no menos importante, continúa Amran, la actual stock nacional de arroz es mucho más fuerte que el período 2023-2024 de solo aproximadamente 1 millón de toneladas, por lo que se ve obligado a importar arroz. «Ahora nuestras acciones son de 4 millones de toneladas más. Estamos agradecidos por esto», dijo

Además, el Ministro de Agricultura expresó una aclaración después de ser criticado por comparar el aumento de los precios del arroz en Japón e Indonesia. Admitió que solo transmitió el hecho de que el precio del arroz en Japón en realidad aumentó bastante alto, mientras que en Indonesia la tendencia de los precios comenzó a caer.

«En cuanto a dijimos que Japón es un alto aumento en los precios del arroz. Esto significa que deberíamos estar agradecidos. Pero representamos al gobierno debe trabajar duro para reducir los precios, y también los resultados hoy tienen 13 provincias.

El Ministro de Agricultura afirmó que su partido también estaba listo para tratar con empresarios sin escrúpulos que engañaron a los agricultores y trataron de aprovechar por irresponsable. Esto se hizo porque estaba preocupado por el precio del aumento de los precios del arroz y el cuidado de los consumidores.

«Apostamos todo por el bien de los consumidores, por el bien de los agricultores indonesios. El que engañó a los agricultores recientemente fueron los empresarios que no eran responsables. Nos atrevemos a enfrentar el bien de los consumidores, por el bien del pueblo indonesio», dijo.

Pidió al público que no fuera fácilmente provocado por problemas negativos, porque todos los pasos dados fueron una prueba de parcialidad real hacia los agricultores, los consumidores y el mantenimiento de los intereses de las personas y la seguridad alimentaria nacional.

«Así que no se deje provocar fácilmente por ciertas personas que no están contentos con nosotros. Sabemos que muchos no están contentos, muchos están perturbados por el negocio porque hacemos esto, pero todo lo que hacemos por la gente de Indonesia», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Agricultura Amran en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes IV en el Complejo del Parlamento, Senayan, jueves 21 de agosto de 2025, había aludido a la comunidad demasiado reactiva para responder al aumento de los precios del arroz. Luego comparó el aumento de los precios del arroz en Japón con RP100 mil/kg.

«En este momento, solo un poco ascendente, ruidoso, Japón ha alcanzado Rp100 mil por kilo del precio del arroz hoy», dijo Amran.

Amran hizo la declaración al explicar el asunto de la asignación de subsidios alimentarios que alcanzaron Rp150 billones: la mayoría de ellos fueron asignados para el arroz porque se convirtió en la principal mercancía en la estructura alimentaria nacional, por lo que el gobierno tuvo que intervenir.

«¿Por qué intervinimos? Hay HET, entonces hay un HPP, porque esto es vital, si esto tiene un problema, tenemos dificultades», dijo Amran

La declaración del Ministro de Agricultura, que comparó el aumento de los precios del arroz en Japón, fue inmediatamente interrumpida por el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IV Titiek Soeharto. Consideró la comparación del aumento de los precios del arroz en Japón e Indonesia no pudo equipararse.

«No se puede comparar con Japón, nuestro ingreso per cápita también es diferente, señor», dijo Titiek Soeharto