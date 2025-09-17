Llamado el tema de la boda sagrada, una fila de figuras públicas de que la princesa al estilo matrimonio terminó con la última Tasya Farasya

VIVA – En el medio de la demanda de divorcio Tasya farasya Contra su esposo Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Los usuarios de las redes sociales nuevamente discutieron su segundo matrimonio que se celebró lujosamente durante 7 días 7 noches hace 7 años.

Leer también: ¡Reveló! Las causas de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf a menudo se discutieron



En una serie de matrimonios en poder de Tasya y Ahmad Assegaf, ambos llevaron brevemente el concepto del tema de cuento de hadas al estilo de Disney Princess. Tasya misma parecía tan hermosa con un lujoso vestido blanco completo con una corona como una princesa en varios personajes de Disney.

El tema de la boda de Princess no solo está hecho por Tasya, sino que algunas figuras públicas también tienen un tema similar en su boda. Pero desafortunadamente aquellos que llevan este concepto de matrimonio no son duraderos.

Leer también: Netizen Spill se ha reunido con Ahmad Assegaf en Elite Boarding Houses en Yakarta, supuestamente engañando



No es sorprendentemente lleno en las redes sociales que llaman al tema de Disney Princess como el tema de la boda más kramat en Indonesia por parte de los internautas.

«¿El tema de la boda sagrada?», Dijo el título de la carga de la cuenta Tiktok @Gatau, citada el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Ahmad Assegaf reveló la actitud de Tasya Farasya, quien a menudo desencadenaba disputas



Algunos internautas también recordaron a algunas figuras públicas famosas que celebraron una boda con el concepto de princesa de Disney. Lo que sea Rachel Ven y Niko Al Hakim, quien celebró una boda en enero de 2017.

Se sabe que Rachel Ven parece elegante con un vestido blanco como la princesa de Disney. Curiosamente, el vestido usado por Rachel podría estar ardiendo. También se ve elegante con Tiara en su cabeza. Mientras tanto, Okin usa la ropa de Prince en un hada. Pero desafortunadamente su matrimonio se fundó en 2021.

Además de Rachel Ven, contenido de creador Ria ricis También hizo brevemente una boda con el tema de la princesa en hace 2021. La hermana de Oki Setianadewi fue vista con un vestido azul que podía iluminar la falda.

Mientras tanto, Teuku Ryan también se vistió como un príncipe en un hada. Ambos también realizaron bailando frente a invitados como un príncipe y princesa real. Pero desafortunadamente, el segundo matrimonio no fue sin problemas, tres años de fomentar los dos hogares se divorciaron oficialmente en mayo de 2024.