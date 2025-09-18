Llamado al Ministerio del Interior después de que el director se desalojara, esta es una sanción para Prabumulih Walkot

Yakarta, Viva – Alcalde Prabumulih Sumatra del Sur Arla Amenazado con una sanción de advertencia por escrito del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Después de mutar Director de escuela SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah no está de acuerdo con las disposiciones.

El Inspector General (Inspector General) del Ministerio del Interior Sang hizo Mahendra Jaya, después de examinar a Arlan y Roni en el Ministerio del Interior de la Oficina de Itjen, Yakarta, dijo el jueves que las recomendaciones de sanción serían enviadas al Ministro de Asuntos Interiantes Tito Karnavian.

«Este es el primer evento. Luego, vemos, los pasos se han tomado, ciertamente, como APIP, daremos un informe completo al Ministro, así como para proporcionar recomendaciones de sanciones, sugerimos que se les otorgue una advertencia por escrito», dijo Mahendra.

Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

Explicó que el Ministerio del Interior como Aparato de Supervisión Interna del Gobierno (APIP) había dado el primer paso, respondiendo a la información viral de Roni se eliminó de la posición de director después de presuntamente reprimir a Arlan para llevar vehículos al entorno escolar.

Según Mahendra, por orden del Ministro del Interior, el Ministerio del Interior examinó inmediatamente la verdad de las noticias en las redes sociales relacionadas con la eliminación de Roni, cuya información se recibió el martes (16/7) Noche.

«Esa noche nos contactamos de inmediato al inspector provincial, así como al inspector de la ciudad de Prabumulih para garantizar la verdad del incidente. No dejes que las noticias del engaño, ese sea el primer paso que damos», dijo.

El mismo día, agregó, su partido también se comunicó directamente con Roni para pedir el incidente. Luego, el miércoles (9/17), el Ministerio del Interior Itjen contactó a Arlan para preguntar sobre los eventos que ocurrieron.

Luego, el jueves, el Ministerio del Interior solicitó información relacionada con la eliminación de Roni, que se discutió ampliamente en las redes sociales, al alcalde de Prabumulih Arlan, que estuvo presente directamente acompañado por el Secretario Regional y el Jefe de la Oficina de Educación Local. Roni también asistió a la ocasión.

Basado en los resultados del examen, el Ministerio del Interior Itjen declaró que la manipulación del director de Prabumulih 1 Prabumulih Roni Ardiansyah por orden del alcalde de Prabumulih Arlan no estaba de acuerdo con las disposiciones.

«Las mutaciones o la transferencia del puesto del hermano Roni Ardiansyah, jefe de la escuela secundaria Public Middle de Prabumulih 1, no están de acuerdo con las disposiciones del Artículo 28 del Reglamento del Ministro de Educación Básica y Secundaria No. 7 de 2025 con respecto a la asignación de maestros como principios», dijo Mahendra.

El artículo 28, el párrafo (2) regula que el director puede desestimarse si la jubilación, finalizar el período de asignación, cometer violaciones disciplinarias moderadas o graves, designadas en otros puestos, los resultados de la mala evaluación del desempeño, llevando a cabo la tarea de aprendizaje de seis meses seguidas o más, convirtiéndose en un miembro de la parte y/o ocupando posiciones estatales.

Además, Mahendra dijo que el mecanismo de Tutasi Roni por Arlan no se llevó a cabo a través de la aplicación del Sistema de Información de Gestión Principal de la Escuela, Supervisor de la Escuela y Personal de Educación (SIM KSPSTK).

«Necesitamos recordarle al jefe regional como funcionario del gobierno que tiene la obligación de obedecer las leyes y regulaciones», el Inspector General del Ministerio del Interior. (Hormiga)