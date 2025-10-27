Llamado a unirse al grupo WA con Nadiem, aquí está la confesión de Najelaa Shihab

Jacarta – Fundador de la Escuela Cikal, Najela Shihabrechazó las acusaciones sobre informes de que habría participado en la discusión de planes de adquisiciones Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministerio de Educación y Cultura).

Lea también: El caso de Chromebook vuelve a ser el centro de atención, LKPP explica el flujo de adquisiciones real



Najelaa destacó que efectivamente formaba parte de un grupo de WhatsApp con el ex Ministro de Educación y Cultura. Nadiem Makarim y una serie de figuras educativas. El nombre del grupo es ‘Mas Minister Core Team’.

«Además de funcionarios del ministerio distintos de Nadiem Makarim, para discutir sugerencias y recomendaciones y estudiar políticas educativas de acuerdo con el papel del PSPK en el apoyo al ministerio, incluido el desarrollo del plan de estudios y la aceptación de nuevos estudiantes», dijo el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: No se recupera después de la cirugía de hemorroides, Nadiem Makarim sigue siendo examinado pero en el centro de detención





Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

La persona que dijo que Najelaa era una WAG fue la abogada de Nadiem Makarim, Tabrani Abby. Sin embargo, Najelaa enfatizó que nunca había discutido la cuestión de adquirir equipos tecnológicos como los Chromebooks.

Lea también: Serie de casos de corrupción fenomenales desmantelados un año de la administración de Prabowo, atrapan a Nadiem Makarim con Ebenezer



«Nunca he participado en discusiones, ni directamente ni en un grupo especial de WA, sobre la preparación o planificación de la adquisición de Chromebooks y equipos de tecnología de la información, porque este programa no forma parte del ámbito de trabajo del PSPK, es decir, la sustancia de la política educativa, no las instalaciones ni la infraestructura», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, no ha dicho mucho sobre este asunto. Dijo que hasta el momento nunca se ha realizado un examen del interesado.

«Nada», dijo Anang.



Jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General de Indonesia, Anang Supriatna (centro)

Para su información, la Fiscalía General nombró a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación de la Fiscalía General de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura en ese momento, se reunió con partidos de Google Indonesia.

La reunión tuvo como objetivo discutir los productos de Google, uno de los cuales es el programa Google for Education que utiliza Chromebooks que pueden ser utilizados por los ministerios, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones celebradas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, concretamente Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se utilizarían como proyecto de adquisición de equipos de TIC.