Llamada Inmunidad Translúcida, ¿Qué Es La Súper Gripe Que Ha Ingresado A Indonesia? Esta es la explicación del Ministerio de Salud y el IDAI

Jacarta – Término súper gripe Recientemente ha habido mucha discusión pública después de que se informara un aumento en los casos de súper gripe o influenza A (H3N2) en los Estados Unidos. Esta enfermedad, que se dice que hace que la gripe sea más grave, dure más y provoque fatiga extrema, ha generado preocupación en todo el mundo, incluso en Indonesia.

Sin embargo, los expertos en salud enfatizan que la súper gripe no es un término médico oficial. Presidente de la Dirección Central de la Asociación de Pediatras de Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, destacó que este término es más popular en la sociedad.

Según el Dr. Piprim en su declaración dijo que la atención al virus de la influenza A (H3N2) está aumentando debido a su capacidad de penetrar la inmunidad preformada, ya sea debido a infecciones de gripe pasadas o a través de vacunas.

«Supergripe no es un término científicamente reconocido en el mundo médico», afirmó el Dr. Piprim en su declaración.

Sin embargo, aún es necesario vigilar el aumento de los casos de influenza con síntomas graves, especialmente en medio de una alta movilidad comunitaria y una baja cobertura de vacunación contra la influenza en varios países.

Ministerio de Salud Detección Gripe A H3N2 Subclado K en Indonesia

El Ministerio de Salud de la República de Indonesia confirmó que había detectado casos de influenza A (H3N2) subclade K en Indonesia. El público suele denominar esta variante como «supergripe».

El subclado K fue identificado por primera vez por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos en agosto de 2025 y ahora se ha informado que circula en más de 80 países.

Según un examen de secuenciación del genoma completo completado el 25 de diciembre de 2025, se sabe que el subclado K se ha detectado desde agosto de 2025 a través del sistema de vigilancia centinela para enfermedades similares a la influenza e infecciones respiratorias agudas graves en varios centros de servicios de salud en Indonesia.

«A finales de diciembre de 2025, se registraron 62 casos de influenza A H3N2 subclado K repartidos en ocho provincias, con el mayor número en Java Oriental, Kalimantan del Sur y Java Occidental. La mayoría de los casos ocurrieron en mujeres y niños», dijo la directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud de Indonesia, Dra. Prima Yosephine, citada en el sitio web oficial del Ministerio de Salud.

Del total de 843 muestras positivas de influenza examinadas, 348 muestras se sometieron a un examen de secuenciación del genoma completo. Todas las variantes descubiertas son variantes conocidas y actualmente circulan a nivel mundial en la Organización Mundial de la Salud o en el sistema de vigilancia. OMS.