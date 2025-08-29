Llamada ‘emocional’ con Matthews después de la salida de Maple Leafs

Mitch Marner dejó el Toronto Maple Leafs Esta temporada baja, y dice despedirse de sus compañeros de equipo fue una de las cosas más difíciles que ha hecho.

A lo largo de la temporada, el futuro de Marner con Toronto fue un gran tema de conversación. Después de que Toronto fue eliminado de los playoffs, todas las señales señalaron que se fue, y terminó siendo parte de un firma y comercio con el Caballeros dorados de Las Vegas.

Después de tomar la decisión, Marner dice que recibió una llamada telefónica con Auston Matthews, y fue un adiós emocional entre ellos.

«La llamada telefónica a Auston. Esa fue difícil», Marner le dijo a TSN. «Tenía que volver a Arizona bastante rápido después de la temporada. Iba a tratar de sentarse con él antes, pero simplemente no funcionó con todo lo que sucedió. Esa llamada telefónica a él fue bastante dura. Fue bastante emocional. Obviamente, entramos juntos, hicimos muchas cosas juntos. Fue realmente difícil».

Como dice Marner, él y Matthews entraron juntos en la liga e inmediatamente se hicieron amigos cercanos.

No solo eran amigos, sino que también jugaron en la línea superior de los Maple Leafs y tuvieron mucho éxito. Sin embargo, después de otra salida decepcionante de los playoffs, Marner sentí que necesitaba seguir adelante de las hojas de arce.

Marner fue seleccionado cuarto en general por los Maple Leafs en el Draft de la NHL 2015.

Marner discute llamadas telefónicas con compañeros de equipo de Maple Leafs

Marner no solo llamó a Matthews, sino que también llamó a algunos de sus otros compañeros de equipo.

Marner dijo que también llamó a Morgan Rielly, John Tavares y William Nylander para hacerles saber que se iba de los Maple Leafs. Esas llamadas también fueron difíciles para Marner.

«Decir adiós a Morgan [Rielly] también, [John Tavares], [William Nylander]Todos esos tipos cuando realmente entramos juntos, crecimos juntos, se apoyaron unos de otros para muchas cosas. El mercado fue difícil para todos nosotros a veces, y necesitábamos apoyarnos el uno en el otro. Fue difícil llamar a esos tipos y hacerles saber que iba a suceder. Solo reacción fuera de ambos lados, apestaba. Pero, esa es la forma en que este deporte a veces «.

Marner fue líder de los Maple Leafs y se hizo amigo cercano de varios jugadores durante su tiempo con el equipo. Pero sintió que era hora para un nuevo comienzo en otro lugar.

Marner explica por qué dejó Maple Leafs

Aunque Marner tuvo que tener algunas llamadas telefónicas emocionales que se despidieron, sintió que era el momento adecuado para seguir adelante.

Marner es de Toronto y tuvo el honor de jugar para el equipo de su ciudad natal. Sin embargo, después de un tiempo pensando, Marner sintió que necesitaba un nuevo comienzo en otro lugar.

«Decidimos que era hora de un nuevo capítulo», dijo Marner. «Nos encantó estar en Toronto a tiempo completo y estar cerca de familiares y amigos. Pero pensamos que era hora de un nuevo capítulo en la vida, y con Miles, nuestro hijo, queríamos ver otras opciones y ver qué había allí. Encontramos uno que realmente nos gustó».

Marner regresará a Toronto como miembro de los Golden Knights el 23 de enero