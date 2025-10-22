Lizzo demandada por un fragmento que hace referencia al controvertido anuncio de Sydney Sweeney

Lizzo se ha convertido en la última artista. será demandado por una empresa con sede en Georgia por muestras no autorizadas, según documentos presentados el martes en California.

En un fragmento de redes sociales publicado en agosto, lizzo interpretó una parte de una canción inédita, aparentemente titulada “I’m Goin’ In Till October”, que incluía una muestra de la canción “Win ​​or Lose (We Tried)”, cuya publicación está representada en el caso por una compañía llamada The GRC Trust.

En ese breve clip y en otro, Lizzo satirizaba la atención de los medios en torno a una campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney para la marca de ropa American Eagle, incluida la frase «Tengo buenos jeans como si fuera Sydney».

El demandante Jimmy Ginn figura como propietario de los derechos de publicación de “Win ​​or Lose (We Tried)” en la base de datos de BMI. Sam Dees figura como el compositor de la canción, uno de sus 399 créditos registrados en el repertorio.

Los abogados de GRC escriben en su demanda que Lizzo y su sello, Atlantic, “obtuvieron ganancias que no habrían obtenido si no hubieran violado los derechos de GRC” y que “intentaron una resolución informal de la disputa pero llegaron a un punto muerto”, requiriendo una demanda. Buscan las ganancias que obtuvieron Lizzo y su sello, así como daños y honorarios de abogados.

«Estamos sorprendidos de que The GRC Trust haya presentado esta demanda», dijo el representante de Lizzo al bbc. «Para ser claros, la canción nunca ha sido lanzada comercialmente ni monetizada».

En septiembre, GRC Trust también demandó a Kanye West, su compañía Yeezy, la compañía Kano y el rapero Vory por otra supuesta infracción de derechos de autor al muestrear la canción «Always Keep Your Love (Just Out of My Reach)» en «Lord Lift Me Up» de West. Dees figura como coautor de esa canción, junto con Jesse Lewis, en la base de datos de BMI, con Jimmy Ginn como titular de la publicación. Los abogados de Yeezy solicitaron el martes que se desestimara el caso y se programó una audiencia para el 19 de noviembre.

Lizzo fue demandada anteriormente por supuestas infracciones relacionadas con su éxito “Truth Hurts”, que en 2019 estuvo siete semanas en la cima de la lista de sencillos Billboard 100; ese caso fue en gran medida despedido. También relacionado con esa canción estaba un tweet ahora famoso de la cantante Mina Lioness, que generó la letra «Acabo de hacerme una prueba de ADN, resulta que soy 100% esa perra». Mina Lioness finalmente fue nombrada coguionista de “Truth Hurts”.