Lizzie McGuire, Suite Life spin -offs eliminados antes de los magos

Antes Selena Gomez aterrizó el papel principal en Disney Channel’s «Wizards of Waverly Place«Filmó pilotos para spin -offs de dos de los programas más populares de la red:» Lizzie McGuire «y» The Suite Life of Zack & Cody «.

En un nuevo Entrevista con Jake Shane en su podcast «Therapuss»Gómez reflexionó sobre su ascenso a la fama cuando era adolescente después de aparecer en «Barney & Friends» cuando era niño.

«En realidad fue algo extraño porque estaba en tres pilotos para el Disney Channel: uno fue el spin -off de ‘Lizzie McGuire’, uno fue el spin -off de ‘The Suite Life of Zach y Cody’ y el último fue ‘Wizards'», dijo. «Entonces, para entonces, todos ellos no fueron recogidos y yo estaba al final de mi ingenio, pero no de mala manera. Simplemente pensé, ‘Ok, bueno, esto no va a funcionar'».

Es cierto: en 2005, Gómez estaba listo para protagonizar el spin -off «Lizzie McGuire» «¿Qué es Stevie pensando?» Como Stephanie «Stevie» Sánchez, la hermana menor del personaje de Lalaine Vergara-Paras Miranda. Sin embargo, Disney Channel no terminó emitiendo el programa. Luego, en 2007, fue elegida en «Arwin!», Lo que se habría centrado en el adorable conserje de «Suite Life» interpretado por Brian Stepanek y sus hijos. Eso tampoco fue recogido. Pero más tarde ese año, a los 15 años, consiguió el papel de Alex Russo en «Wizards», y como le dijo a Shane: «Toda mi vida cambió después de eso».

«Fue una sensación inmediata de ‘Oh, logré mi sueño’ en ese momento», dijo Gómez. «Era un gran admirador del canal. Era un gran admirador de lo que hicieron por nuestra generación, y fue un honor. Lo uso con orgullo. Definitivamente no me da vergüenza ser parte de la experiencia de Disney High School».

Sin embargo, Gómez también reflexionó sobre el estrellato infantil y cómo la afectó a crecer en el centro de atención, donde su vida personal se diseccionó cada vez más en los tabloides. Aunque desde entonces ha limitado su círculo y ahora prefiere mantener las cosas privadas, Gómez le dijo a Shane que era, y todavía es difícil lidiar con el «ruido exterior».

«No creo que sea justo hacerle eso a alguien, especialmente incluso a los 20 años», dijo sobre el escrutinio de los medios. «Es por eso que existe todo eso sobre las estrellas infantiles, y da miedo porque no dejas que las personas vivan su vida. No dejas que se conviertan en adultos de una manera emocionante, saludable o acogedora. Solo están clavando cada cosa incorrecta, y solo estás descubriendo la vida».

Ahora que «Wizards of Waverly Place» ha sido reiniciado como «Wizards Beyond Waverly Place» y renovado para una segunda temporada, Gómez, quien apareció en dos episodios de la temporada 1 y sirve como productora ejecutiva, agregó que se esfuerza por buscar a los jóvenes actores en el programa.

«Los miro y pienso: ‘Ok, asegúrate de ir y ser un niño y hacer las cosas que quieres hacer'», dijo. «Creo que cualquiera puede seguir su sueño a cualquier edad, pero asegurarse de que tenga un equilibrio de normalidad y estabilidad es tan crucial para crecer. Y si eso me fue dado en ciertos momentos o no, dejé de intentar impresionar a las personas».

Vea la entrevista completa de Gómez en «Therapuss» a continuación.