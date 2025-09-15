Lizzie Borden en ‘Born in Flames’, trabajando con Harvey Weinstein

A fines de la década de 1970, Nueva York era un desastre. La basura se acumulaba, las ratas estaban en todas partes; en otras palabras, era el momento perfecto para hacer arte en lofts baratos y crear movimientos sociales disruptivos como el cine sin onda y el punk rock. Este fue el telón de fondo en el que Platos lizzie Establezca su película feminista distópica de micro presupuesto «Nacido en llamas«, Que se lanzó en 1983 después de cinco años de producción de guerrilleros desgarrados en las calles de Manhattan.

Para aquellos que podrían no haber atrapado a «nacidos en llamas» en una proyección retrospectiva, o para aquellos que lo vieron en los años 80 y no recuerdan cuán por delante de su tiempo estaba, la colección de criterios está lanzando la película restaurada en Blu-ray el martes con una canción de comentarios del director y los miembros del elenco, una entrevista con Borden y su película experimental anterior «Recouping».

En los más de 40 años transcurridos desde que «Born In Flames» pasó de un indie poco vista a un título seminal para los cinefiles, ya sea que el tema sea pionero a las cineastas o películas que parecen inquietantemente prescientes desde la vista de nuestro paisaje presente fracturado.

«Nacido en llamas» tiene lugar 10 años después de una revolución socialdemócrata pacífica, durante un tiempo en el futuro cercano cuando la sociedad ha evolucionado teóricamente, pero persisten problemas como el trato injusto de las trabajadoras y la violación. Es la historia de un movimiento de resistencia estimulado por dos estaciones de radio radicales, una dirigida por mujeres negras y otra por mujeres blancas punkish, que difundió lo que realmente está sucediendo a pesar de la llamada revolución. Con una canción temática infecciosa de Proto-Riot Grrrl de Red Krayola y una vista a nivel de la ciudad de la ciudad en ese momento, es una pieza vital de cine feminista que resultó ser extrañamente profética.

Después de dirigir las «chicas trabajadoras» de 1986 sobre la vida de las trabajadoras sexuales en Nueva York, Borden tuvo algunas desventuras en el cine convencional, en su mayoría no gracias a Harvey Weinstein. Todavía está trabajando en guiones y posibles proyectos cinematográficos, pero Borden finalmente encontró que el mundo del cine comercial no se combinó con la marca subversiva de cine a la que llegó a través del mundo del arte y Jean-Luc Godard.

«Born in Flames» se establece en el contexto de un levantamiento feminista en la ciudad de Nueva York.

Antes del lanzamiento del criterio, Borden habló con Variedad Sobre estar en la cárcel del director, por qué era crucial para ella incluir voces de las mujeres negras en «Born in Flames» y cómo se relaciona con los ataques a las libertades que ocurren en este momento.

«Born In Flames» es muy interesante porque no es únicamente una película indie de Arty como otros del movimiento sin ola, sino que también tiene un mensaje político fuerte y una energía propia. ¿Cómo se te ocurrió esa combinación?

Salgo del mundo del arte. No fui a la escuela de cine, y había grupos en el mundo del arte, como el arte y el lenguaje que estudiaron textos marxistas. Me había fascinado la idea de la pregunta de la mujer. Pero, ¿cuál era la pregunta de la mujer? ¿Significó que las mujeres serían ciudadanas de segunda clase? Así que quería comenzar con esa premisa. Pero también provenía del mundo del arte, fue muy solidario, pero era muy blanco y de clase media. Realmente sentí que quería involucrar a mujeres de color en esta película, y no sabía nada, así que tuve que buscarlas. Los busqué en bares y en el gimnasio. Quería que las mujeres a las que empujé, especialmente las mujeres negras, creara sus propios personajes en el marco de esta premisa.

Había sido influenciado por dos cosas: una estaba viendo una retrospectiva de las películas de Godard. Muchos de los cineastas sin ondas fueron influenciados por algunas de sus películas, las películas de Anna Karina. Estaba interesado en aquellos en los que combinaba ensayo e historia, donde rompió el cuarto muro, porque pensé que es realmente interesante hacer, que puedes contar una historia y puedes hacer una declaración política en la misma película. El otro era «la batalla de Argel».

La premisa no era realmente ciencia ficción, era más como la ficción política, y ahora parece distópico, pero así es como se veía, quemó edificios y graffiti en todas partes.

¿Cómo han descubierto los espectadores la película con el tiempo?

Uno de los momentos clave fue cuando fue restaurado en 2016 por Anthology Film Archives. Y en ese momento, Occupy Wall Street fue un gran movimiento, y creo que los jóvenes llegaron a ser una audiencia. Así que fue bola de nieve a lo largo de los años. Mucha gente escribió al respecto, mucha gente lo enseñó en clases de estudios de género. Veo personas en las redes sociales que dicen: «¿Dónde podemos ver esta película?» Entonces, finalmente, habrá una manera para que la gente lo vea.

¿Quién regresó para la pista de comentarios?

Adele Bertei, por uno. Tocó Isabel de Radio Regatta, una de las estaciones de radio piratas. Honey, quien interpreta al líder del otro, había muerto en 2010, lo cual fue muy triste para mí, pero pude encontrar a la mujer que interpreta a Adelaide Norris (Jean Satterfield). Ella no estaba bien, y tenía miedo de que no pudiera hacerlo, pero llegó con los colores voladores. Pude conseguir a Chris Hegedus, de Hegedus Penebaker. Originalmente estaba trabajando como director de fotografía en la película, pero luego conoció a Da Pennebaker, y él se enamoró de ella, así que la perdí. Hablé con Pat Murphy, quien fue uno de los tres editores: los tres editores fueron Kathryn BigelowBecky Johnston, quien escribió «Prince of Tides» y «Seven Years in Tibet» y Pat Murphy, un director irlandés que dirigió «Maeve» y algunas otras películas. Ahora es una sacerdote budista y es extraordinariamente articulada y recuerda los orígenes de la película de una manera que olvidé.

Era bastante inusual en ese momento tener tanta representación de mujeres negras en una película.

Me molestaba tanto que el mundo del arte era tan blanco, y había grupos artistas que hablaron sobre la igualdad de representación, pero creo que también eran muy sexistas. Solo ha estado cambiando recientemente.

«Born in Flames» utiliza una serie de formatos para un aspecto visualmente emocionante, desde video para los segmentos de la estación de televisión hasta tomas de almacenamiento de mujeres que trabajan en una planta de pollo, hasta imágenes desde demostraciones reales. ¿Cómo incorporaste todo eso?

Usé todo, quería textura. Tenía imágenes de manifestaciones, de los disturbios de Detroit, de Take Back the Night. Hay imágenes italianas de Radio Alice que se destruyen. Algunas de las manifestaciones son reales, y las actrices entraban en ellas. Para las mujeres que trabajan, en realidad las filmé durante un período de tiempo, y uno de mis cortes favoritos en la película es pasar de empacar el pollo al condón que se pone en un pene. Es como, eso también es el trabajo de las mujeres. Era intencional que Adelaide Norris tuviera un trabajo en la construcción, porque ese tipo de trabajo es el primero en ir cuando los hombres están siendo reintroducidos en la fuerza laboral. Si se quejan de que no están obteniendo suficientes trabajos, las mujeres son despedidas y vuelve a la casa, lo que veo que está sucediendo ahora.

¿Cuáles son algunos de los paralelos entre el activismo político visto en «Born in Flames» y qué está sucediendo hoy? Dijiste una vez que pensaste que esos problemas se habrían resuelto a estas alturas.

Las señales en algunas de esas manifestaciones podrían ser las señales que vemos hoy, y es como, esperar un segundo. ¿Dónde estamos a tiempo? Ahora hay aún más un tipo de odio a las mujeres y el miedo a las mujeres, como se evidencia en las últimas elecciones. Pensé que las mujeres estarían ganando igualdad de salarios. Aborto provocado. Es tan irritante. Entonces, la lista continúa en términos de todos los derechos que esperamos obtener que se hayan erosionado o nunca se han logrado: la enmienda de igualdad de derechos, todos pensaron que eso sucedería.

Después de «Born In Flames», hiciste «Working Girls», que recibió más atención y jugó en la quincena del director de Cannes. ¿Qué pasó con él después del festival?

Después de que estaba en la quincena del director, conocí a Miramax y querían recogerlo. Hicieron una oferta que no pude rechazar. Todavía estaban en una pequeña oficina en el lado oeste. Harvey tenía un asistente, Eva, y él estaba siendo coqueto con ella, pero finalmente se casó con ella. Y solía tirar sillas contra la pared, pero mi padre también lo hizo, por lo que no me pareció anormal. Como tuvimos una relación decente, no me hizo cortarla, de hecho, pidió que se pusieran más escenas. Pensé que si los hombres entran pensando que estarán excitados, estarán tristemente equivocados, pero eso está bien.

Pero luego hiciste «Love Crimes» también para Miramax, y no salió bien. ¿Cómo afectó el trabajo con Harvey Weinstein en esa película?

Todo cambió. Para empezar, tenía un guión de Allan Moyle, y no terminó siendo ese guión. Todos los días recibía notas que lo cambiaran. Estaba muy confundido y era muy inocente, porque había venido de tener el control total en dos películas que edité.

No tenía opciones en el casting. Esa fue la elección de Harvey. No sabía que Sean Young era yo también sobreviviente. Detesté lo que sucedió con la película, como se cortó. No agregué flashbacks. No eran míos. Eran obra de otro cineasta. Pero Harvey siguió amenazándome de que si me quitara el nombre, él destruiría mi carrera.

Y así lo seguí. A pesar de que hay un supuesto recorte de director, no es mío. Esa es la forma en que Harvey de agregar más sexo y tratar de actuar como si fuera mía. Lo que hizo, que entonces se vio confirmado por lo que le hizo a otras mujeres, fue que le dijo a la gente que era difícil trabajar, y eso hizo que fuera realmente imposible obtener algo más. Y, por supuesto, la película fue terrible.

¿Entonces la cárcel del director fue mucho peor para las mujeres en los años 90?

Lo que sucede cuando hay un fracaso es que una mujer, especialmente entonces, no tiene una segunda oportunidad de hacer que otro y los hombres en la misma posición obtengan una segunda y tercera oportunidad. Creo que eso le sucedió a muchas de las mujeres de los años 70 y 80. Hacen una o dos películas y si la más grande no funciona, eso es todo. Entonces la cárcel de la película duró y duró.

Cuando las mujeres salieron y hablaron sobre cómo sus carreras fueron destruidas por Harvey, por su gente diciéndole que éramos imposibles de trabajar, fue una revelación.

Recientemente, un clip de «Born in Flames» de Zella, interpretado por Florynce Kennedy, que dice «todas las personas oprimidas tienen derecho a la violencia» causó controversia cuando fue publicado brevemente por Black Lives Matter después del asesinato de Iryna Zarutska. ¿Qué pensaste de eso?

Flo Kennedy interpretaba a un personaje. Ella estaría tan angustiada por esto. Algunos clips que se toman de la película se usan a veces muy fuera de contexto. Ella dice: «Las personas oprimidas tienen derecho a la violencia, es como el derecho de orinar. Necesitas el lugar correcto, el momento adecuado». A menudo decía cosas solo para irritar a las personas. Esa era su forma de obligar al mundo al diálogo. Estaría horrorizada por esa yuxtaposición, que estaba enferma y retorcida.

Esta entrevista fue editada y condensada.