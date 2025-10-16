‘Lizard Music’ de Dwayne Johnson y Benny Safdie aterriza en United Artists

David Johnson y Benny SafdieLa próxima colaboración de, una película titulada “Lizard Music”, que ve a Johnson como un hombre de 70 años llamado “Chicken Man” con una gallina de 111 años llamada Claudia como su compañera más cercana, aterrizó en Amazon MGM Studios. Artistas Unidos.

Safdie dirige y escribe el guión, basado en la novela de Daniel Pinkwater del mismo nombre. UA y Scott Stuber llevó el proyecto candente a una situación competitiva.

«Estamos muy emocionados de asociarnos una vez más con el extraordinariamente talentoso Dwayne Johnson, así como de trabajar por primera vez con el increíble creador, escritor y director Benny Safdie, en ‘Lizard Music'», afirmó Courtenay Valenti, directora de cine, streaming y teatro de Amazon MGM. “Todos en Amazon MGM y UA están profundamente inspirados por su colaboración anterior en la aclamada por la crítica ‘The Smashing Machine’. Estamos muy emocionados de colaborar con ellos en esta historia imaginativa, entretenida y cinematográfica; ‘Lizard Music’ es una historia que se siente atemporal y única. Somos muy afortunados de que hayan confiado en nosotros como sus socios de estudio”.

La película seguirá a un niño que abre una “puerta oculta a lo extraordinario” cuando “se topa con una transmisión nocturna secreta de lagartos tocando música de otro mundo”, explica una de las primeras sinopsis. «Su búsqueda de respuestas lo lleva al excéntrico y caprichoso septuagenario Chicken Man, y a su amada compañera, una gallina de 111 años llamada Claudia, dos espíritus afines que se encontraron en el momento justo. Unidos por esta visión compartida, emprenden una aventura que comienza como la búsqueda de una sociedad oculta pero que florece en algo mucho mayor: un viaje a través de mundos invisibles, armonías inesperadas y el vínculo inquebrantable entre almas perdidas. que descubren la magia no sólo en lo que encuentran, sino también en los demás”.

En su declaración, Safdie compartió que había leído “Lizard Music” de Pinkwater a sus dos hijos. «Quedamos cautivados por su imaginación y asombro», dijo el cineasta. «Amo a Daniel Pinkwater como persona y como autor; la idea de hacer una película en la que todos puedan unirse a la conversación es emocionante y hermosa. Emprender esta aventura con Dwayne y poder verlo transformarse y convertirse en el Hombre Pollo es algo que va más allá… ¡No puedo esperar!».

Stuber producirá la película junto a Nick Nesbitt de UA, Safdie (para Out for the Count Productions), Johnson (para Seven Bucks Productions) y David Koplan de Magnetic Fields Entertainment.

«He tenido la suerte de trabajar con Dwayne y Benny en múltiples proyectos y he visto de primera mano sus increíbles talentos y su conexión como artistas», dijo Stuber. «El mundo que han creado juntos para ‘Lizard Music’ no se parece a nada que hayan creado antes, y no podríamos estar más emocionados de darle vida a esta historia maravillosamente imaginativa».

La noticia del próximo proyecto se conoció en medio de la gira de prensa de Johnson y Safie para “The Smashing Machine”, cuando el luchador convertido en actor parecía notablemente más delgado en la alfombra roja. (Había engordado 30 libras para interpretar al luchador de MMA Mark Kerr para esa película y realizó una actuación que está generando rumores sobre los Oscar). entrevistasincluido con Variedades marc malkinJohnson explicó que su apariencia fluctuante era una preparación para su próxima película.

«He estado a dieta», dijo Johnson en el estreno de la película en Los Ángeles. «Feliz de no cargar todo el peso. Ahora puedo meterme la camisa por dentro… No parezco embarazada, así que todo está bien». Sobre el aspecto final del personaje, añadió: «Piensa en Clint Eastwood a los 75 años. Músculos nervudos, es delgado».