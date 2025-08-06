Liza Burnett Fefferman saldrá en Paramount Media Networks/MTV Studios

Veterano de Paramount y Viacom Liza Burnett Fefferman ha salido de su publicación como vicepresidente ejecutivo y jefe de comunicaciones de Paramount Media Networks y Showtime/MTV Entertainment Studios.

Fefferman había sido el principal teniente de Chris McCarthy, co-CEO de Paramount Globalquien también ha renunciado después de una larga carrera. Los barajas vienen como Paramount Global se adquirirá formalmente por Skydance Media el 7 de agosto.

Un respetado profesional de la industria, Fefferman tenía una amplia cartera incluye la producción de estudio abarcada, así como las comunicaciones para MTV, Comedy Central, Paramount Network, Smithsonian Channel, CMT, Pop TV, TV Log y Logotipo. También fundó y co-líder de la división de documentales de MTV durante cinco años.

En un memorando para su personal, Fefferman citó el surgimiento de «Yellowstone» Taylor Sheridan como mega productor y el documental de MTV Films como destacados de sus nueve años en Paramount y Viacom.

«Juntos hemos tenido el privilegio de defender algunos de los hitos más importantes de la compañía: ayudar a lanzar Paramount+, construir el universo de Taylor Sheridan, dar la bienvenida al asesino en serie más querido de la televisión y al anfitrión nocturno favorito de todos, así como una couración de MTV Documentary Films con la una y solo Sheila Nevins, todo mientras lo hace bien», escribió «, escribió.

Antes de llegar a lo que entonces era Viacom en 2016, Fefferman trabajó en la arena cinematográfica para Radius, Samuel Goldwyn Films y Weinstein Co. Pasó campañas de premios exitosas para los documentales «Citizenfour» y «20 pies de estrellato» durante su tiempo en Radius.