Ceromenaje La directora de honor de Will, Liz Garbus, con un premio por logros sobresalientes en documentales de cine en el 33º Festival de Energacamerimage en Toruń, Polonia este noviembre.

Garbus ha producido y dirigido documentales perspicaces como la agricultura: Angola, EE. UU. «,» Bobby Fischer contra el mundo «,» Love, «¿Qué sucedió», «Love,» What What Hered, Miss Fison? «, Rehing-Cousteau Este año, dirigió las verdaderas docuserías del crimen «Gone Girls: The Long Island Serial Killer» en Netflix y «One Night in Idaho: The College Murders» en Amazon Prime Video.

Considerada una voz líder en el documental, Garbus continúa dirigiendo y produciendo bajo su productora con sede en Nueva York, Story Syndicate.

La 33a EnergAcameImage tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre en la región de Kujawy Pomerania de Toruń.