Livestream promedia 17 millones de espectadores

YouTube entró en el juego con su primer exclusivo NFL La transmisión el 5 de septiembre, que según la plataforma propiedad de Google promedió más de 17.3 millones de espectadores globales.

Esa estadística se basó en la audiencia minuciosa promedio (AMA) para el enfrentamiento del viernes entre los Jefes de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles que tienen lugar en São Paulo, Brasil.

Según YouTube, esto incluyó 16.2 millones de AMA en YouTube y otras plataformas de distribución en los EE. UU., Según los datos compilados por Nielsen y YouTube, y 1.1 millones de AMA fuera de los Estados Unidos, según los propios números de YouTube.

Como referencia, en enero de 2025, Amazon informó que su tercer año transmitiendo el «Jueves Night Football» de la NFL en el video Prime promedió 13.2 millones de espectadores por juego para la temporada 2024. Eso aumentó un 11% durante la temporada anterior de 11.86 millones, y un aumento del 38% durante la temporada inaugural en 2021, que promedió 9.58 millones.

La transmisión en vivo de YouTube del juego del 5 de septiembre (en el que los Chargers derrotaron a los Chiefs por un puntaje de 27-21) llegó a una audiencia global en más de 230 países y territorios, según la plataforma de video.

El programa previo al juego de Chiefs-Chargers, que fue presentado por los creadores de YouTube, Kay Adams y Peter Overzet, junto con los veterinarios de la NFL Cam Newton, Derek Carr, Brandon Marshall y Tyrann Mathieu, promediaron 2.4 millones de espectadores estadounidenses, según Nielsen, mientras que el show posterior al show, presentado, presentado por Kay Adams y Cam Newton, promedió 5.9 millones.

Durante el juego, YouTube debutó nuevo contenido de creadores como MrBeast, Haley Kalil, Michelle Khare y Marques Brownlee, y organizado Karol G como intérprete del espectáculo de medio tiempo.

La transmisión del programa principal de YouTube fue presentado por Rich Eisen, Kurt Warner, Stacey Dales y Terry McAulay, así como el creador de YouTube y ex pateador de fútbol profesional Desestroying. La principal transmisión en español fue organizada por René Giraldo y Edgar López.

YouTube también ofreció transmisiones en vivo alternativas de la transmisión del juego principal organizado por Ishowspeed y Tom Grossi en inglés; por Robegrill y Skabeche en español; y por Cazétv para la audiencia local brasileña y otros espectadores de habla portuguesa.