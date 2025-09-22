Liverpool y PSG establecen una asociación global para llevar a los fanáticos a los estadios y hogares

VIVA – El gigante de los electrodomésticos en todo el mundo, Haier, ¡nuevamente hace un avance! En su último paso estratégico, Haier estableció oficialmente una asociación global con dos clubes de élite europeos: Paris santo-Mermain (PSG) Y Liverpool Fc.

Leer también: Clasificación de la Premier League: Liverpool Perfect, Mu y Man City todavía están en el medio del tablero



Anunciada en el evento tecnológico de IFA Berlin, esta colaboración no es solo un logotipo en la Jersey o la cartelera del estadio.

Haier se convirtió oficialmente en el socio global oficial de los dos gigantes de fútbol, ​​marcando sus grandes ambiciones para acercarse a millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Leer también: Se reveló, había 5 clubes atrapados en el Real Madrid en el reclutamiento de Dean Huijsen



Haier dijo esta asociación de varios años como parte de su estrategia mundial de marketing deportivo. Sin mitigar, esta cooperación incluye activación en el estadio, campañas digitales, a la experiencia exclusiva para los fanáticos.

De hecho, Haier preparó el desarrollo de un producto doméstico inteligente temático de fútbol, ​​que lleva la atmósfera del estadio directamente a la sala de estar.

Leer también: Destruye Everton, el Liverpool tiene frío en la parte superior



«Esta asociación no es solo una cuestión de exposición. Esta es una cuestión de unida con el estilo de vida de los consumidores, inspirando a través del espíritu de los deportes y presentando innovaciones en la vida cotidiana», dijo Haishan Liang, vicepresidente y presidente de Haier Group.

Según Haier, el espíritu de colaboración en el fútbol está muy en línea con su visión para crear tecnología inteligente y conectada.

Haier también fortaleció sus pasos en el mundo de los deportes al extender las asociaciones estratégicas con ATP Tour hasta 2028. Estaban presentes en varios torneos importantes, incluidas las finales de ATP (Turín), Roland-Garros, el Abierto de Australia, hasta Mutua Madrid Open.

No solo está presente como patrocinador, Haier ahora también es un compañero de oro ATP, que cubre la categoría de electrodomésticos y la televisión en el hogar. Es decir, la visibilidad de Haier se está ampliando, no solo en la cocina, sino también en la sala de estar y la arena global.

«Estamos orgullosos de poder trabajar junto con Haier, que tiene una visión y un espíritu de innovación en línea con ATP», dijo Rodolphe Tastet, vicepresidente de ATP Partnership.

Además de PSG y Liverpool, Haier también estableció asociaciones estratégicas con: Laliga (España), Liga Portuguesa, Federación de Fútbol Marroquí, el equipo nacional más brillante de África.

De esa manera, el mapa de fútbol de Haier incluye tres continentes: Europa, África y Asia. Todo está diseñado para construir conexiones emocionales y presentar nuevas experiencias más cercanas a la vida de los fanáticos.

«A través de esta asociación, queremos unir el espíritu de los deportes con la sofisticación de la tecnología Haier. El fútbol no es solo un espectáculo, sino parte del estilo de vida», agregó Haishan.

Curiosamente, la asociación de Haier con Liverpool en realidad no es nueva. En la década de 1980 a la década de 1990, Candy, que ahora forma parte de Haier Europa, alguna vez fue el patrocinador principal de los Rojos. Ahora, la historia se vuelve a conectar en una versión más moderna y digital.

«Damos la bienvenida a Haier a la familia extendida del Liverpool FC. Su alcance global es muy adecuado para la base de nuestros fanáticos que son masivos en todo el mundo», dijo Ben Latty, director comercial de LFC.

Mientras tanto, Richard Heaselgrave, director de ingresos del PSG, también acogió con beneplácito esta cooperación.

«Haier es una marca que se ha convertido en parte de la vida de muchas personas. Esta es una gran oportunidad para acercar el PSG a los fanáticos, tanto en el estadio como en el hogar».

Haier trajo una nueva filosofía a través del lema «Homes of the Champion», que combina tecnología inteligente, innovación inteligente en el hogar y el espíritu de competencia. Ya sea en la cancha de tenis, un estadio de fútbol, ​​a la cocina en casa, Haier quiere ser parte de los mejores momentos.

Con una estrategia de asociación deportiva que incluye fútbol, ​​tenis, voleibol y más, Haier se demuestra como una marca global con un espíritu multideporte.

Este paso confirma una cosa: Haier no solo produce dispositivos domésticos, sino que también construye ecosistemas de estilo de vida basados ​​en el espíritu campeón.