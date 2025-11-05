Liverpool vence al Real Madrid, Bayern Munich vence al PSG

Jacarta – Competición fase de liga Campeones de Liga 2025/2026 se está poniendo más caluroso. Una serie de partidos importantes se llevaron a cabo el miércoles (11/5) temprano en la mañana WIB, presentando sorpresas e incluso drama con tarjetas rojas. Liverpool logró propinar la primera derrota a real madridtemporario Bayern de Múnich sigue perfecto después de conquistar al Paris Saint-Germain (PSG).

El Liverpool venció al Madrid en Anfield



El jugador del Liverpool Alexis Mac Allister marcó contra el Real Madrid

Liverpool logró una importante victoria tras vencer por ajustado marcador de 1-0 al Real Madrid en el estadio de Anfield. El único gol de los Rojos lo marcó Alexis Mac Allister con un cabezazo en el minuto 61 tras recibir un tiro libre de Dominik Szoboszlai.

Las estadísticas muestran que el Liverpool pareció más agresivo con 17 tiros y nueve de ellos fueron al arco. Mientras tanto, el Madrid fue superior en posesión del balón con un 53 por ciento, pero no logró penetrar la cerrada defensa local.

Esta victoria significa que el Liverpool ha sumado nueve puntos en cuatro partidos y ascendió al sexto lugar en la clasificación de la liga, igualado en puntos con el Real Madrid en el quinto lugar.

El Bayern sigue perfecto, el PSG tropieza en casa

En el Parque de los Príncipes, el Bayern de Múnich amplió su récord perfecto tras vencer 2-1 al PSG. Luis Díaz fue el protagonista de la victoria al marcar dos goles, aunque el árbitro fue expulsado al final del primer tiempo tras una dura falta sobre Achraf Hakimi.

El PSG tuvo tiempo de reducir posiciones gracias a Joao Neves en el minuto 74, pero hasta el final del partido el marcador seguía 1-2. Estadísticamente, el PSG controló el 64 por ciento del balón y disparó 25 tiros, pero la dureza de Manuel Neuer mantuvo la ventaja del Bayern.

Con este resultado, el Bayern se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación con 12 puntos en cuatro partidos, mientras que el PSG cae al tercer puesto con nueve puntos.

Tottenham está de fiesta, la Juventus aún se arrastra hacia la victoria

Tottenham Hotspur tuvo una brillante actuación ante el público londinense al golear al Copenhague por 4-0. Los goles de los Lilywhites los marcaron Brennan Johnson, Wilson Odobert, Micky van de Ven y Joao Palhinha.

Esta victoria elevó la posición del Tottenham al séptimo lugar en la clasificación con ocho puntos, mientras que el Copenhague cayó al puesto 33 después de ganar sólo un punto en cuatro partidos.

Mientras tanto, la Juventus nuevamente no pudo ganar después de empatar 1-1 ante el Sporting CP en el Allianz Stadium. Dusan Vlahovic salvó a los bianconeri de la derrota después de que el Sporting se adelantara gracias a Maximiliano Araujo.