Liverpool Real Madrid Herbal Medicine, Barcelona se enfrenta a Chelsea

Monako, Viva – Resultados de la lotería Campeón de la liga La temporada 2025/2026 se anunció el jueves por la noche a las 23:00 WIB (28/8) e inmediatamente provocó un alto entusiasmo, principalmente debido a una serie de duelos clásicos y confrontación entre los campeones de la liga nacional.

Uno de ellos es el partido entre Real Madrid juntarse con Liverpool en el estadio Anfield.

El empate que tuvo lugar en Mónaco fue organizado por el entrenador italiano Claudio Raniedo, la leyenda del fútbol sueco, Zlatan Ibrahimovic y el ganador de Ballon d’Or 2007 de Brasil, Ricardo Kaka.

Este momento es un determinante para los clubes de élite europeos para descubrir a los oponentes que enfrentarán en la fase de la liga.

Aquí hay algunos grandes partidos en la competencia de clubes más alta de Europa.

Liverpool vs Real Madrid (Liverpool Kandang)

Este duelo inmediatamente se convirtió en un titular debido a la posible reunión de Trent Alexander-Arnold con su antiguo club.

Liverpool, que terminó en Pot 1, será el anfitrión del Real Madrid en Anfield. Esta reunión recordó a la final de 2018 donde Liverpool perdió 3-1, y ahora con un equipo más maduro debajo de Arne Slot, los Rojos esperan venganza.

Barcelona vs Chelsea (Chelsea Cage)

El partido clásico regresó, con Chelsea entreteniendo al Barcelona que prometió el drama debido a la larga historia de los dos equipos en esta competencia, incluida la victoria del Chelsea sobre el Barça en las semifinales de 2012.

Arsenal vs Bayern Munich (jaula del Arsenal)

Los Gunners obtuvieron una lotería dura al entretener al Bayern, dirigido por Harry Kane.

Esto significa que Kane regresa a Inglaterra para enfrentar a su ex rival, a pesar de que no es Tottenham.

Real Madrid vs Manchester City (Real Madrid Home)

Este duelo aprovechó la atención debido a su rivalidad de calor, incluidas las semifinales épicas 2022 y las fallas 2023/24. Este partido será una gran prueba en la nueva fase de liga.

Cada equipo jugará 8 partidos en la fase de la liga, se juegan cuatro partidos en casa y los cuatro partidos restantes tienen lugar en la sede del oponente.

Para el horario oficial, la UEFA anunciará el partido en el futuro cercano.

Según la página oficial de la UEFA, la siguiente lista de resultados de la lotería se organizará en función del número de secuencia de la apariencia del equipo.

Los ocho equipos enumerados después fueron oponentes que se enfrentarían en la fase de la liga que comenzó en septiembre de 2025.

Bote 1

1. Paris Saint-Germain

Bayern Munich (Cage), Barcelona (lejos), Atalanta (Cage), Bayer Leverkusen (lejos), Tottenham (Cage), Sporting (Away), Newcastle United (Cage) y Athletic Club (Away).

2. Real Madrid

Se enfrentaron los oponentes: Manchester City (jaula), Liverpool (lejos), Juventus (jaula), Benfica (lejos), Marsella (jaula), Olympiacos (lejos), Mónaco (jaula) y Kairat Almaty (lejos) (lejos) (lejos) (lejos)

3. Manchester City

Borussia Dortmund (Cage), Real Madrid (lejos), Bayer Leverkusen (Cage), Villarreal (lejos), Napoli (jaula), Bodo/Glimt (Away), Galatasaray (jaula) y Monaco (lejos).

4. Bavaria Munich

Chelsea (Cage), Paris St-Germain (Away), Club Brugge (Cage), Arsenal (Away), Sporting (Cage), PSV (Away), Union SG (Cage) y Pafos (lejos).

5. Liverpool

Real Madrid (Inicio), Inter Milán (lejos), Atlético de Madrid (Cage), Eintracht Frankfurt (lejos), PSV Eindhoven (Cage), Marsella (Away), Qarabag (Cage) y Galatasaray (lejos).

6. Inter Milán

Liverpool (jaula), Borussia Dortmund (lejos), Arsenal (jaula), Atlético de Madrid (lejos), Slavia Praha (Kandang), Ajax (lejos), Kairat Almaty (Cage) y Union SG (Away)

7. Chelsea

Barcelona (Cage), Bayern Munich (lejos), Benfica (Cage), Atalanta (lejos), Ajax (lejos), Napoli (lejos), Pafos (jaula) y Qarabag (lejos)

8. Borussia Dortmund

Inter Milán (Cage), Manchester City (lejos), Villarreal (jaula), Juventus (lejos), Bodo/Glimt (Cage), Tottenham (lejos), Athletic Bilbao (Cage), Copenhagen (lejos).

9. Barcelona

Paris St-Germain (Cage), Chelsea (Away), Eintracht Frankfurt (Cage), Club Brugge (Away), Olympiacos (Cage), Slavia Praga (Away), Copenhagen (Cage), Newcastle United (Jand).

Pot 2

1. Arsenal

Bayern Munich (Cage), Inter Milán (lejos), Atlético de Madrid (fuera), Club Brugge (Cage), Olympiacos (lejos), Slavia Praga (Cage), Kairat Almaty (lejos) y Athletic Bilbao (Cage).

2. Bayer Leverkusen

París St-Germain (Cage), Manchester City (Away), Villarreal (Cage), Benfica (Away), PSV Eindhoven (Cage), Olympiacos (Away), Newcastle (Cage) y Copenhagen (lejos).

3. Atlético de Madrid

Inter Milán (Cage), Liverpool (lejos), Frankfurt (Cage), Arsenal (lejos), Bodo/Glimt (Cage), PSV (Away), Union SG (Cage) y Galatasaray (lejos)

4. Benfica

Real Madrid (Cage), Chelsea (lejos), Bayer Leverkusen (jaula), Juventus (lejos), Napoli (jaula), Ajax (lejos), Qarabag (jaula) y Newcastle (lejos).

5. Atalanta

Chelsea (Cage), Paris St-Germain (Away), Club Brugge (Cage), Eintracht Frankfurt (Away), Slavia Prague (Kandang), Marsella (Away), Athletic Bilbao (Cage) y Union SG (JAND).

6. Villarreal

Manchester City (jaula), Borussia Dortmund (lejos), Juventus (jaula), Bayer Leverkusen (lejos), Ajax (jaula), Tottenham (lejos), Copenhague (jaula) y pafos (lejos).

7. Juventus

Borussia Dortmund (Cage), Real Madrid (lejos), Benfica (Cage), Villarreal (lejos), Sporting (Cage), Bogo Glimt (lejos), Pafos (Cage) y Mónaco (lejos).

8. Eintracht Frankfurt

Liverpool (Cage), Barcelona (lejos), Atalanta (jaula), Atlético de Madrid (lejos), Tottenham (jaula), Napoli (lejos), Galatasaray (jaula) y Qarabag (lejos).

9. Club Brugge

Pot 3

1. Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund (Cage), París (lejos), Villarreal (Cage), Frankfurt (lejos), Slavia Praga (Cage), Bodo/Glimt (Away), Copenhague (Cage) y Mónaco (lejos).

2. PSV Eindhoven

Bayern Munich (Cage), Liverpool (lejos), Atlético de Madrid (Cage), Bayer Leverkusen (lejos), Napoli (Cage), Olympiacos (Away), Union SG (Cage) y Newcastle (lejos).

3. Ajax Amsterdam

Inter Milán (Cage), Chelsea (lejos), Benfica (Cage), Villarreal (lejos), Olympiacos (Cage), Marsella (lejos), Galatasaray (Cage) y Qarabag (lejos).

4. Napoli

Chelsea (Cage), Man City (Away), Frankfurt (Cage), Benfica (lejos), Sporting CP (Cage), PSV (Away), Qarabag (Cage) y Copenhague (lejos).

5. Sporting CP

PSG (Cage), Bayern Munich (fuera), Club Brugge (Cage), Juventus (lejos), Marsella (Cage), Napoli (lejos), Kairat Almaty (Cage) y Athletic Club (lejos).

6. Olympiacos

Real Madrid (Inicio), Barcelona (lejos), Bayer Leverkusen (jaula), Arsenal (lejos), PSV (jaula), Ajax (lejos), Pafos (jaula) y Kairat Almaty (lejos).

7 ° Slavia Praga

Barcelona (Cage), Inter (Away), Arsenal (Cage), Atalanta (lejos), Bodo/Glimt (Cage), Tottenham (Away), Athletic Club (Cage) y Pafos (lejos).

8. Will/Glimt

Man City (Kandang), Borussia Dortmund (lejos), Juventus (jaula), Atlético de Madrid (lejos), Tottenham (jaula), Slavia Praga (lejos), Mónaco (jaula) y Galatasaray (lejos).

9. Marsella

Liverpool (Cage), Real Madrid (Away), Atalanta (Cage), Club Brugge (Away), Ajax (Cage), Sporting CP (Away), Newcastle (Cage) y Union SG (Away).

Pot 4

1. Copenhague

Borussia Dortmund (jaula), Barcelona (lejos), Bayer Leverkusen (jaula), Villarreal (lejos), Napoli (jaula), Tottenham (lejos), Kairat Almaty (jaula) y Qarabag (lejos)

2. Como Mónaco

Man City (Kandang), Real Madrid (lejos), Juventus (Cage), Club Brugge (lejos), Tottenham (Cage), Bodø/Glimt (Away), Galatasaray (Cage) y Pafos (lejos).

3. Galatasaray

Liverpool (Cage), Man City (lejos), Atlético de Madrid (Cage), Frankfurt (lejos), Bodø/Glimt (Cage), Ajax (Away), Union SG (Cage) y Mónaco (lejos).

4. Union SG

Inter Milán (Cage), Bayern Munich (lejos), Atalanta (Cage), Atlético de Madrid (Away), Marsella (Cage), PSV (Away), Newcastle (Cage) y Galatasaray (lejos).

5. Garabag

Chelsea (Cage), Liverpool (lejos), Frankfurt (jaula), Benfica (lejos), Ajax (Cage), Napoli (lejos), Copenhague (Cage) y Athletic Club (lejos).

6. Club de atletismo

PSG (Cage), Borussia Dortmund (Away), Arsenal (Cage), Atalanta (Away), Sporting CP (Cage), Slavia Praga (Away), Qarabag (Cage) y Newcastle (lejos).

7. Newcastle United

Barcelona (Cage), París (lejos), Benfica (Cage), Bayer Leverkusen (Away), PSV (Cage), Marsella (Away), Athletic Club (Cage) y Union SG (Away).

8. Paphos

Bayern Munich (jaula), Chelsea (fuera), Villarreal (jaula), Juventus (lejos), Slavia Praga (jaula), Olympiacos (lejos), Mónaco (jaula) y Kairat Almaty (lejos) (lejos)

9. Kairat Almaty

Real Madrid (Cage), Inter Milán (lejos), Club Brugge (Cage), Arsenal (lejos), Olympiacos (Cage), Sporting CP (Away), Pafos (Cage) y Copenhagen (lejos)

