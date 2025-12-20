VIVA – Liverpool Recibió una advertencia de una de las leyendas del club sobre los planes de fichajes en el próximo mercado de enero.

La ex estrella de los Rojos, John Barnes, cree que el Liverpool no necesita contratar un delantero BournemouthAntoine Semenyo, aunque el centrocampista está en el punto de mira de muchos clubes de la Premier League.

Esta temporada ha sido un periodo bastante duro para el Liverpool. Después de ganar con éxito la Premier League 2024/25 en la primera temporada Ranura Arne Como entrenador, el rendimiento de los Rojos cayó drásticamente en la competición actual.

En el mercado de fichajes del verano pasado, el Liverpool invirtió casi 450 millones de libras esterlinas en renovar el equipo. Arne Slot hizo grandes cambios después de un gasto mínimo en jugadores después de reemplazar a Jurgen Klopp del Feyenoord a mediados de 2024.

Se gastaron alrededor de £ 250 millones solo en traer a Alexander Isak del Newcastle United y Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Aparte de eso, el Liverpool también reclutó a Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Por otro lado, Luis Díaz y Darwin Núñez fueron liberados, mientras que el club también se vio afectado por un profundo dolor luego de que Diogo Jota muriera en un accidente automovilístico en España junto a su hermano menor.

Sin embargo, esta importante reforma no ha producido los máximos resultados. Hasta el final de la temporada, el Liverpool había sufrido seis derrotas en la Premier League y también estaba bastante lejos del Arsenal. ciudad de manchester quien ahora lidera la clasificación.

La situación se complica cada vez más por la aparición de incertidumbre sobre el futuro de Mohamed Salah, tras sus declaraciones tras el empate 3-3 ante el Leeds United en Elland Road.

Con las posibilidades de retener el título disminuyendo, la atención del Liverpool ahora se centra en el mercado de fichajes de enero. Un nombre que está muy relacionado es el de Antoine Semenyo.

El delantero del Bournemouth ha impresionado esta temporada y se dice que tiene una cláusula de rescisión valorada en 65 millones de libras o el equivalente a 1,450 billones que puede activarse en enero.

Semenyo, que llegó al Bournemouth procedente del Bristol City en enero de 2023 por £10 millones, ahora está atrayendo el interés de muchos grandes clubes como Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Tottenham Hotspur. De hecho, varios informes dicen que el Liverpool ha iniciado conversaciones iniciales con el jugador.