Liverpool Perfect, Mu y Man City todavía están en el medio del tablero

Yakarta, Viva – Liverpool Continuar el comienzo perfecto en Liga Premier 2025/26. Hasta la quinta semana, los Rojos recolectaron 15 puntos completos de cinco partidos, los resultados de cinco victorias consecutivas con un récord de 11 goles y solo concedieron 5 veces. Mohamed Salah et al lideró la clasificación con un rendimiento del 100 por ciento.

Bajo Liverpool, hay Arsenal que recolectó 10 puntos de cinco partidos (3 victorias, 1 empate, 1 derrota). La tercera posición está ocupada por Tottenham Hotspur con los mismos puntos, pero la diferencia de goles es menor.

Mientras tanto, Bournemouth es una sorpresa al recoger también 10 puntos y ocupar el cuarto lugar. El Palacio Crystal completa los cinco primeros con 9 puntos.

Chelsea está en la sexta posición con 8 puntos, seguido de Sunderland, quien también parecía sorprendente al comienzo de la temporada con la misma colección de puntos.

Además, Fulham ocupa la octava posición, la diferencia de objetivos superiores de Manchester City quien debe estar satisfecho en la novena secuencia.

Man City & Man United todavía está restringido

Dos grandes clubes de Manchester todavía no son consistentes.

Manchester City solo ganó 7 puntos de 5 partidos (2 victorias, 1 empate, 2 derrotas). Estos resultados los hacen dispersos en el tablero intermedio.

Manchester United El mismo destino, también recolectó 7 puntos de 5 partidos y ocupó el puesto 11. Las inconsistencias de rendimiento son un gran récord para el segundo Tim.

Competencia a continuación

En la zona inferior, Burnley (4 puntos), Brentford (4 puntos) y Aston Villa (3 puntos) todavía están luchando fuera del tablero inferior. West Ham United cayó en la posición 19 con solo 1 punto, mientras que los lobos se convirtieron en un cuidador sin puntos después de tragar cinco derrotas consecutivas.

Siguiente Clasificación de la Premier League