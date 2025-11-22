Liverpool masacrado por Nottingham, Man City pierde, fiesta del gol de Barcelona

Jacarta – Anoche, sábado 22 de noviembre de 2025, hasta el domingo por la mañana WIB, se presentaron varios partidos interesantes de las principales ligas europeas y competiciones nacionales. Se produjeron varios resultados sorprendentes, incluida una aplastante derrota. Liverpool en su propia jaula y cayó ciudad de manchester en la sede del Newcastle United.

Temporario Barcelona y el Napoli enloqueció con un festín de goles que los llevó a ambos a lo más alto de la clasificación.

Liverpool masacrado en Anfield

El Liverpool vivió una noche gris tras ser silenciado Bosque de Nottingham Tres goles sin respuesta en la Premier League continuaron en Anfield, el sábado por la noche WIB. Jugando agresivamente desde el primer minuto, los Rojos se descuidaron en la defensa. En el minuto 33, Murillo aprovechó un balón salvaje surgido del caos y disparó certero al ángulo izquierdo de la portería que no pudo alcanzar Alisson Becker.

Un minuto más tarde, Igor Jesús duplicó la ventaja del Forest. Sin embargo, el árbitro Andy Madley anuló el gol por mano. Nottingham cerró la primera mitad con ventaja de 1-0.

Al iniciar la segunda parte, el público de Anfield volvió a quedarse boquiabierto. Nicolo Savona marcó un gol rápido en el minuto 46 gracias a un pase de Neco Williams. Morgan Gibbs-White aseguró la victoria de Forest en el minuto 78 tras golpear un balón salvaje en el área de penalti. El Liverpool siguió presionando, pero no pudo penetrar la estrecha defensa de Sean Dyche.

Esta derrota hizo que el Liverpool cayera a la undécima posición de la clasificación con 18 puntos en 12 partidos. Mientras tanto, Nottingham Forest subió al puesto 16 con una colección de 12 puntos.

Póngase en fila:

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Szoslai, Van Dijk, Conate, Kerkez; Mac Allister, Graven, Curtis Jones; Salah, Isak, Gacpo.

Nottingham (4-2-3-1): Ventas de Matz; Savona, Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Sangaré, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Domínguez; Ígor Jesús.

Newcastle elimina al Manchester City

En St. James Park, el Newcastle United dio la gran sorpresa al vencer al Manchester City por 2-1. Los dos goles de Harvey Barnes decidieron la victoria de los Magpies.

Después de una primera mitad sin goles, Barnes abrió la ventaja del Newcastle en el minuto 63 tras recibir un pase de Bruno Guimaraes. Rubén Días empató cinco minutos después con un cabezazo. Sin embargo, Barnes volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 70 tras aprovechar un rebote.