Liverpool Load Darwin Núñez a Al Hilal, fantástico trato RP1.1 billones

VIVA – Carrera Darwin Núñez De Liverpool Oficialmente terminó. El delantero Uruguay fue liberado a un club rico en Arabia Saudita, Al-Hilal, con una dote de £ 53 millones o equivalente a Rp1.1 billones.

Leer también: RB Leipzig rechaza Rp1.3 T de Newcastle para Sesko, Soba amenazó con el Liverpool



Núñez ha mostrado signos de querer sacar de Anfield. Desde enero pasado, el jugador de 26 años ha presentado una solicitud para irse, luego de la primera oferta de los clubes sauditas.

Sin embargo, la gestión de los Rojos eligió mantenerlo hasta el final de la temporada en aras de cazar el título de la Premier League, que finalmente lograron lograr.

Leer también: Este es el número de camiseta de Florian Wirtz en Liverpool



Antes del acuerdo con Al-Hilal, Liverpool también tuvo tiempo de rechazar la propuesta de Napoli. El club de la Serie A ofreció alrededor de £ 45 millones, pero pagó en cuotas que solo comenzaron en 2026. La oferta fue inmediatamente rechazada.

Aunque la situación cuelga, Núñez todavía muestra una actitud profesional. Regresó al entrenamiento de pretemporada con entusiasmo, incluso anotó un hat-trick en un partido cerrado contra Stoke City. Sin embargo, la oportunidad de convertirse en un iniciador regular sigue siendo delgada.

Leer también: Ranura de arne de confesión honesta después de Luis Díaz al Bayern de Múnich



Liverpool finalmente acordó la estructura de transferencia con Al-Hilal, que incluía una serie de bonos adicionales si Núñez parecía ser sobresaliente en la Liga Saudita.

Solo para el registro, el Liverpool trajo a Núñez del Benfica en 2022 con un valor inicial de £ 75 millones, podría aumentar a £ 84 millones si se cumpliera el objetivo.

Había robado la atención a través de un gol contra el Manchester City en Community Shield y Fulham en su debut en la Premier League. Pero, la tarjeta roja en su primer juego en casa contra Crystal Palace cambió todo.

Aunque no siempre es consistente, Núñez sigue siendo un jugador favorito de los fanáticos. Su contribución no fue jugar juegos, incluidos dos goles cruciales contra Brentford en enero, lo que ayudó a dirigir el Liverpool a la escalera del campeonato.

Ahora, Liverpool se mueve rápidamente para encontrar un reemplazo. El nombre del delantero del Newcastle United, Alexander Isak, ingresó al radar principal. Sin embargo, los Rojos no serán erupciones. Solo se moverán si el precio es adecuado y la transferencia lo permite.

Los SOB en sí mismos que siguen discutiendo con los funcionarios de Newcastle. Es decir, no hay garantía de que el delantero sueco pueda retirarse inmediatamente del parque de St James.