Liverpool detenido por Leeds, Man City frustrado en casa ante Sunderland

Inglaterra, VIVA – Dos de los mejores equipos de la Premier League, Liverpool Y ciudad de manchesterno pudo ganar en la semana 19 primera división 2025/26 que tuvo lugar el viernes por la mañana WIB, principios de 2026. Ambos tuvieron que conformarse con compartir un punto después de empatar sin goles.

Liverpool arrestado Leeds United con un marcador de 0-0 cuando jugaba en Anfield. Estos resultados significan que los Rojos permanecen estancados en el cuarto lugar de la clasificación con una colección de 33 puntos. Mientras tanto, el Leeds United se encuentra en la posición 16 con 21 puntos, según el sitio web oficial de la Premier League inglesa.

El Leeds se mostró valiente desde el principio del partido. En el minuto 6, un cabezazo de Jaka Bijol puso a prueba a Alisson Becker, pero el portero del Liverpool aún estaba alerta para asegurar el balón. El Liverpool respondió con sucesivas oportunidades de Florian Wirtz y Hugo Ekitike tres minutos después, pero ambas fueron desviadas por el portero del Leeds, Lucas Perri.

A pesar de dominar la posesión del balón, el Liverpool tuvo dificultades para desmantelar la cerrada defensa visitante. La mejor oportunidad de los locales llegó en el minuto 32 mediante un cabezazo de Ekitike que aún no había portería. La situación no cambió mucho en la segunda mitad. El Liverpool siguió presionando, pero una mala finalización hizo que el marcador se mantuviera 0-0 hasta el final del partido.

Mientras tanto, el Manchester City tampoco logró sumar los tres puntos después de empatar. Sunderland Sin goles en el Estadio de la Luz. Este resultado mantiene al equipo de Pep Guardiola en el segundo lugar de la clasificación con 41 puntos en 19 partidos, cuatro puntos detrás del Arsenal en la cima. El propio Sunderland ocupa el séptimo lugar con 29 puntos.

El City anotó un gol rápido a través de Bernardo Silva en el minuto 6, pero fue anulado por fuera de juego. Sunderland pareció disciplinado y causó problemas a la zaga del City en varias ocasiones. Brobbey y Trai Hume tuvieron oportunidades peligrosas, pero aún así fueron frustradas por Gianluigi Donnarumma y la defensa del City.

En la segunda mitad, el City aumentó la intensidad de sus ataques. Savinho, Erling Haaland y Josko Gvardiol tuvieron varias oportunidades de oro, pero la brillante actuación del portero del Sunderland, Robin Roefs, mantuvo intacta la portería local. Sunderland incluso casi robó la victoria en el último minuto gracias a Wilson Isidor, pero su disparo sólo pegó en el exterior de la portería.