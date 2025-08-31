Liverpool destruyó el Arsenal

VIVA – Liverpool logró derrocar Arsenal En una extensión Liga Premier 2025/2026. Jugando en Anfield, el domingo 31 de agosto de 2025 por la noche, los Rojos ganaron por poco 1-0 a través de un gol brillante Dominio.

Leer también: Arsenal Chelsea Kangkang en la parte superior de la clasificación después de Libas Fulham



Desde el comienzo de la pelea, Liverpool dominó más el balón. Sin embargo, la sólida defensa del Arsenal hizo la frustración del anfitrión. Los Gunners incluso perdieron a William Saliba en el quinto minuto debido a una lesión, reemplazada por debutantes Mosquera Cristia.

La primera mitad fue dura. Liverpool no puede registrar un solo disparo en el objetivo, mientras que el Arsenal ocasionalmente amenaza a través de Noni Hikeke y Riccardo Calaforii. El puntaje 0-0 duró hasta el medio tiempo.

Leer también: Dibujo de la Liga de Campeones: Liverpool Real Madrid Herbal Medicine, Barcelona se enfrenta a Chelsea



Al ingresar a la segunda mitad, Liverpool intentó aumentar la intensidad del ataque. Hugo Ekitice había entrado en el gol de Arsenal en el minuto 60, pero fue anulado por el árbitro porque Ryan Gravenberch estaba en fuera de juego primero.

El gol único nació en el minuto 83 de la situación de la pelota muerta. Szoboszlai lanzó un hermoso tiro libre de rango largo en la esquina superior derecha del gol de David Raya. Este objetivo también aseguró tres puntos completos para el anfitrión.

Leer también: El trágico destino de MU fue derrotado por un equipo desconocido en la Copa de la Liga Inglesa



Victory hace que el Liverpool empuje a la cima de la clasificación con una colección de nueve puntos de tres partidos. Mientras tanto, el Arsenal debe estar dispuesto a bajar al tercer lugar con seis puntos.

Composición del jugador

Liverpool: Alisson; Konate (Gómez 79 ‘), Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister (Jones 62 ‘), Gravenberch; Salah, Wirtz (Endo 89 ‘), Gakpo; Ekitike (Chiesa 79 ‘).

Arsenal: Raya; Madera, Saliba (Mosquera 5 ‘), Gabriel, Calafio; Mikel Merino (Odegaard 70 ‘), Zubimendi, arroz; Madueke (Dowman 89 ‘), Gyokeres, Martinelli (Eze 70’).