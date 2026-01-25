Liverpool derrotado por Bournemouth 3-2, Arne Slot revela la causa de la derrota y la lesión de Joe Gómez

VIVA – Liverpool como recibir falsas esperanzas al visitar la sede Bournemouth. Viniendo de una desventaja de dos goles y luego remontando para igualar el marcador, los Rojos se derrumbaron dolorosamente después de encajar en el último segundo y perder 2-3 en el Vitality Stadium.

El gol decisivo de Amine Adli llegó casi al mismo tiempo que sonaba el pitido final. No hubo tiempo para que el Liverpool reaccionara. Su récord de imbatibilidad se limitó a 13 partidos.

Entrenador Ranura Arne Admitió que este resultado fue muy doloroso, sobre todo porque su equipo había luchado mucho para volver al partido.

«Esto es claramente frustrante. Conceder un gol siempre es doloroso, especialmente cuando no queda tiempo para recuperarse», dijo Slot después del partido, citado en el sitio web oficial del Liverpool, el domingo 25 de enero de 2026.

Según él, después de que Dominik Szoboszlai anotara el gol del empate para poner el 2-2, la condición física de los jugadores empezó a decaer.

La decepción del jugador del Liverpool Dominik Szoboszlai

«Creo que después del 2-2 en el marcador todavía estábamos intentando atacar, pero algunos jugadores empezaron a quedarse sin energía. Y ni siquiera puedo culparlos porque hace dos días acabábamos de jugar un partido fuera de casa en Europa», continuó.

Los horarios locos agotan tu energía

Slot aludió a la apretada agenda como principal causa del descenso de energía del equipo. El Liverpool apenas tuvo tiempo de descansar tras disputar la Champions antes de volver a jugar fuera de casa primera división.

«Somos el único equipo de la Liga de Campeones que sólo tiene dos días de descanso. Después del partido fuera de casa en Europa, tenemos que volver a enfrentarnos a uno de los equipos más intensos de la liga».

Aunque se fueron a casa sin puntos, Slot subrayó que su equipo no estuvo exento de resistencia. Consideró que el Liverpool realmente parecía dominante y tenía más control sobre el transcurso del partido.

Dos goles rápidos y un momento desafortunado

El Bournemouth marcó dos goles en apenas siete minutos. Virgil van Dijk estuvo en el centro de atención, pero Slot defendió a su capitán y dijo que el factor viento tuvo un gran impacto en el flujo del balón.

«No creo que sea justo culpar a Virgil. Durante todo el partido el viento influyó mucho en la dirección del balón. Muchas situaciones eran difíciles de predecir».

El segundo gol del Bournemouth llegó cuando el Liverpool jugaba con 10 hombres después de que Joe Gómez sufriera una lesión. Slot explicó que el defensa inglés tuvo tiempo de esforzarse en defender, pero al final no pudo continuar el partido. También dijo que esta situación parecía ilustrar la temporada del Liverpool, que a menudo estuvo marcada por momentos de mala suerte cada vez que encajaba un gol.