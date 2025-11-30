¡Liverpool abajo! Arne Slot al límite, el duelo contra el West Ham determina el destino

VIVA – Liverpool Intentarán revivir su temporada cuando reciban jamón del oeste Unidos el domingo por la noche. Los Rojos están realmente en una fase oscura.

En los últimos 12 partidos de todas las competiciones, el Liverpool perdió nueve veces, el peor récord de los últimos 72 años.

Una derrota humillante ante Nottingham Forest y ser masacrado PSV sólo empeoró el ambiente en Anfield. presión sobre Ranura Arne volviéndose más loco. Los rumores de despido empiezan a circular si esta mala tendencia no cesa pronto.

Con un calendario complicado por delante, desde el Inter de Milán hasta el Sunderland, tres puntos sobre el West Ham es un precio fijo para el Liverpool, que esta temporada ha tropezado más veces de lo que ha parecido convincente.

Arne Slot finalmente abrió la voz. Dijo que era casi imposible cambiar al Liverpool en poco tiempo, especialmente en medio de una agenda apretada que dificultaba la rotación del equipo.

«¿Tengo que cambiar todo drásticamente? Para jugar con cinco defensores, no tenemos cinco defensores», dijo Slot.

«Los jugadores están acostumbrados al sistema actual y apenas tenemos tiempo para entrenar. Por eso es casi imposible cambiar nuestras ideas futbolísticas cuando jugamos cada dos días».

Las tragamonedas se dirigen ahora a una semana crucial: West Ham, Sunderland y Leeds. Tres partidos que podrían determinar si permanecerá en la silla de entrenador del Liverpool o incluso si recogerá la maleta antes.

El vestuario del Liverpool es tajante: «Es culpa nuestra»

En medio del shock, un informe del Mail Online afirmó que el vestuario del Liverpool no culpaba a Slot, de hecho los jugadores admitieron que eran responsables del declive del equipo.

Se dice que el capitán Virgil van Dijk y varios jugadores veteranos están frustrados por las repetidas malas actuaciones. Curtis Jones, un graduado de la academia que realmente entiende el ADN del Liverpool, incluso expresó abiertamente su decepción.

«Esto es inaceptable. Ya ni siquiera tengo palabras. Ya superé la fase de enfado o tristeza. Soy jugador y aficionado, y nunca había visto a un equipo actuar tan mal», dijo Jones después de la derrota del Liverpool ante el PSV.

El ambiente en Anfield se está calentando. Las exigencias de ganar son cada vez mayores, mientras que cada error se siente como el detonante de una nueva explosión.