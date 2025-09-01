Live Tiktok fue bloqueado, las reclamaciones del Ministerio de Comercio no dañaron a los comerciantes en línea

Yakarta, Viva – El ministerio Comercio afirma que el bloqueo de transmisiones en vivo o vivir De Tiktok No hay impacto en las actividades comerciales electrónicas (comercio electrónico). Se dice que el bloqueo solo ocurre en varias áreas.

Director General de Comercio Nacional (Dirjen PDN) Ministerio de Comercio Reveló Iqbal Shoffan Shofwan, las transacciones comerciales continúan funcionando a pesar de que las características en vivo están apagadas.

«No hay impacto, eso es solo vivir de, vivir para evento (demostración) Ayer. Para actividades comercio electrónico Sigue adelante «, dijo Iqbal en la oficina del Ministerio de Coordinación de Alimentos de Yakarta el lunes.

Iqbal explicó que en Tiktok no podía hacer transacciones comerciales a través de características en vivo. Por lo tanto, la plataforma se asocia con comercio electrónico Me gusta Tokopedia para poder hacer transacciones.

«Tiktok tampoco está permitido comercio electrónico bien. Entonces no hay impacto «, agregó Iqbal.

Previamente informado, el Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid respondió vivir En la plataforma Tiktok llevada a cabo voluntariamente por la compañía y espera que la decisión no dure mucho.

Meutya dijo que el presidente Prabowo Subianto había enfatizado que el país estaba abierto y escuchaba las aspiraciones de las personas, incluida la aportación relacionada con la existencia de características. vivir Tiktok.

Según él, aunque este cierre tiene un impacto en las PYME que están acostumbradas a vender a través de transmisiones en vivo, actividades comercio electrónico todavía puede funcionar sin estas características.

El Ministro de Comunicación e Información también espera que la situación mejore pronto para que las empresas puedan volver para reutilizar la plataforma digital de manera óptima.

Ministerio de Comercio de la República de Indonesia/Ministerio de Comercio

El 30 de agosto de 2025, Tiktok cerró temporalmente las características en vivo en Indonesia. Esta política se tomó voluntariamente como un paso de seguridad después del aumento de la violencia en las manifestaciones en varias regiones.

Tiktok en su declaración declaró que el cierre se llevó a cabo para evitar el potencial de abuso mientras mantiene la plataforma en un espacio seguro y civilizado. (Hormiga)