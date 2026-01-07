Live Nation y Ticketmaster solicitan que se desestime la demanda de la FTC

Abogados para Nación viva y Ticketmaster piden el despido de un demanda interpuesta contra ellos el pasado mes de septiembre por la Comisión Federal de Comercio y siete estados en una moción presentada el 6 de enero.

Las empresas afirman que la demanda es un “ejemplo atroz de extralimitación de la agencia” y que gran parte del caso de la FTC en su contra, que cita la Ley de Mejor Venta de Boletos en Línea (BOTS) de 2016, es una aplicación incorrecta de esa ley.

La demanda afirma que las compañías permitieron a los revendedores comprar más allá de los límites de compra de boletos anunciados, lo que permitió la reventa de boletos con márgenes elevados muy por encima de su valor nominal.

“Este estatuto está diseñado para ayuda Los emisores de entradas como Ticketmaster combaten la recolección y la reventa de entradas, garantizando que las entradas sean accesibles para los fans genuinos», escribieron sus abogados. «Los demandantes piden ahora a este Tribunal que dé el paso sin precedentes de aplicar esta ley. contra un emisor de boletos para su operación de una plataforma de reventa”.

Más tarde, las compañías admiten que a pesar de los «esfuerzos de Ticketmaster, los revendedores persisten en usar la tecnología para presentarse frente a los fanáticos y obtener una gran cantidad de boletos y revenderlos a precios elevados en un mercado de reventa multimillonario. Por ejemplo, los corredores crean cientos o miles de cuentas de Ticketmaster para comprar más boletos sin exceder el límite de boletos por cuenta. Los revendedores también usan software que les permite iniciar sesión en múltiples cuentas al mismo tiempo para eludir las medidas de detección y verificación», escribieron. La moción afirma que Ticketmaster es el intermediario de las reventas de persona a persona, no un revendedor en sí.

Live Nation ya enfrenta otro caso federal, posiblemente con mucho en juego, después siendo demandado por el Departamento de Justicia de la administración Biden por tener un supuesto monopolio en el negocio de eventos en vivo. «Alegamos que Live Nation se basa en una conducta ilegal y anticompetitiva para ejercer su control monopólico sobre la industria de eventos en vivo en los Estados Unidos a costa de los fanáticos, artistas, promotores más pequeños y operadores de lugares», dijo el entonces Fiscal General Merrick Garland en un comunicado anunciando esa demanda.

Como Variedad previamente reportadoEl precio de las acciones de Live Nation aumentó drásticamente tras la reelección de Trump en noviembre de 2024. «Creemos que al menos algunas partes del caso reflejan una filosofía mucho más intervencionista de lo que cabría esperar de una administración republicana», dijo en ese momento el director financiero de Live Nation, Joe Berchtold. El precio de las acciones de Live Nation era de 144 dólares al cierre del mercado el miércoles.

En particular, en mayo del año pasado Live Nation votó a favor agregar Richard Grenell, designado por Trump y veterano republicano, quien actualmente supervisa el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, a su junta directiva. reciente de Trump cambio de marca del Centro ha provocado la cancelación de varias actuaciones.

La incorporación de Grenell a la junta directiva de Live Nation se produjo tras la Orden Ejecutiva de Trump en marzo que dirigido la FTC para “hacer cumplir rigurosamente” la Ley BOTS en colaboración con los Fiscales Generales del Estado.

Una audiencia sobre la reciente moción de Live Nation/Ticketmaster está programada para el 19 de febrero.