Live Nation va camino del mejor año hasta el momento con sus resultados del tercer trimestre

Live Nation va en ritmo tener su mejor año hasta el momento tras la publicación de sus ganancias récord del tercer trimestre de 2025.

Según el informe de ganancias, los ingresos generales del tercer trimestre ascendieron a 8.500 millones de dólares, frente a los 7.700 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado y los 7.000 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. Esto marca un aumento del 11 por ciento con respecto al año pasado, cuando la compañía promocionó la temporada de conciertos de verano como la mayor de su historia.

Para poner eso en perspectiva, Nación viva está indicando que 2025 podría continuar su crecimiento para un año récord. Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos totales fueron de 18.890 millones de dólares, un ocho por ciento más que los 17.500 millones de dólares del año pasado. El AOI hasta el momento asciende a 2.170 millones de dólares, un nueve por ciento más que los 1.990 millones de dólares de 2024.

«La fuerte demanda de los fanáticos impulsó otro trimestre récord, a medida que continuamos atrayendo más fanáticos a más espectáculos en todo el mundo», dijo el presidente y director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino. «Con estos vientos de cola, 2026 ha tenido un comienzo fuerte con un aumento de dos dígitos en nuestra cartera de espectáculos en grandes salas y mayores niveles de ventas para estos espectáculos. Al mismo tiempo, continuamos invirtiendo en nuevos lugares para hacer crecer el mercado, crear empleos y brindar a los artistas aún más formas de llegar a los fanáticos, posicionando a Live Nation en un camino claro para un ingreso operativo de dos dígitos y un crecimiento de AOI este año y un crecimiento compuesto en este nivel de crecimiento en los próximos años».

En otros lugares, AOI experimentó un aumento del 14 por ciento a 1.030 millones de dólares desde 909,8 millones de dólares durante el mismo trimestre del año pasado. También es un cambio considerable con respecto al segundo trimestre de 2025, cuando AOI rindió 798,4 millones de dólares. Los ingresos operativos aumentaron un 24 por ciento a 793 millones de dólares en comparación con el tercer trimestre del año pasado.

Las ventas de entradas aumentaron un cuatro por ciento a 150 millones de fanáticos en 2025, pronosticando 160 millones de fanáticos para todo el año. La compañía señaló que el crecimiento está siendo liderado por los mercados internacionales, donde se proyecta que el número de fanáticos supere a los Estados Unidos por primera vez.