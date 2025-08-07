Live Nation alcanza los ingresos de $ 7 mil millones para el segundo trimestre

Nación viva ha publicado ganancias sólidas en todos los ámbitos de acuerdo con su segundo informe de ganancias de 2025 trimestrales, con aumentos en los ingresos generales e ingresos operativos ajustados. Los ingresos totales de la compañía tuvieron sumergido en el primer trimestre.

Según el informe, los ingresos generales han visto un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado, aumentando de $ 6.02 mil millones a $ 7 mil millones en un aumento del 16 por ciento. En 2024, Live Nation vio ganancias similares en el segundo trimestre, con ingresos alcanzando un récord de $ 6 mil millones. Aunque es un aumento significativo de las ganancias del primer trimestre de 2025, que llegaron a $ 3.38 mil millones en ingresos, no es un récord, ya que la temporada de conciertos de verano arrojó $ 7.7 mil millones en ingresos para el tercer trimestre del año pasado.

En otros lugares, AOI aumentó un 11 por ciento de $ 716.2 millones a $ 798.4 millones. La compañía espera que los márgenes AOI de todo el año sean consistentes con 2024.

Aunque el informe no nombra a ningún artista específico, las ganancias de Live Nation ciertamente fueron ayudadas por giras de gran boleto, incluidos «Cowboy Carter» de Beyoncé y Kendrick Lamar y el «Grand National» de SZA. La compañía señala que se vendieron más de 130 millones de boletos para conciertos de Nation Live, que representa un aumento del seis por ciento en comparación con el año pasado, dirigido por los mercados internacionales. Más del 40 por ciento de los espectáculos del estadio global agotaron el 95 por ciento de los boletos en la primera semana, un aumento de los dos dígitos.

Los 130 millones de entradas vendidas en el segundo trimestre son particularmente notables ya que 2024 estableció un récord de 151 millones de asistentes al concierto durante todo el año, pronosticando un final considerable para 2025. Live Nation señala que la asistencia global aumenta un 14 por ciento a 44 millones de fanáticos, con una asistencia internacional que aumenta más del 30 por ciento en mercados como Europa y América Latina.

En otros lugares, en vivo nación establece que los ingresos diferidos relacionados con el concierto, o el dinero que han ganado para futuros eventos, son de $ 5.1 mil millones (un 25 por ciento más), mientras que Ticketmaster diferió los ingresos alcanzó los $ 317 millones (un 22 por ciento más para un máximo histórico).

Los aumentos del segundo trimestre de Live Nation siguen un comienzo lento del año, con caídas tanto en ingresos como en ingresos operativos ajustados para Q1. En mayo, informaron que los ingresos generales disminuyeron de $ 3.8 mil millones a $ 3.38 mil millones en comparación con el mismo plazo el año pasado, mientras que los ingresos operativos ajustados cayeron de $ 362 millones a $ 341 millones.

«La expansión global continúa impulsando el crecimiento de las giras, con la asistencia de los fanáticos alcanzando nuevos máximos y compras de boletos a cada precio desde VIP hasta la fila de atrás», dice Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation. «Para cumplir con este impulso, estamos ampliando nuestra cartera de lugares globales e invirtiendo en los artistas que lo hacen todo posible. Continuamos ofreciendo ingresos récord y ventas de entradas para conciertos, y con inversiones enfocadas en mercados de alto crecimiento y experiencias de los fanáticos, estamos posicionados para aumentar los ingresos operativos e ingresos operativos ajustados mediante dos dígitos en este año y durante los años».