Live Live Streaming Super League hoy, hay Persib Bandung vs Semen Padang

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 continuó el sábado 9 de agosto de 2025, con tres partidos interesantes que estaban listos. Uno de ellos se reunió Perseguidor Bandung contras Semen Padang FC.

El partido Persib vs Semen Padang se llevará a cabo en el estadio de la API Gelora Bandung Lautan a partir de las 15.30 WIB. Este partido se convirtió en un impulso para que Maung Bandung mantenga una tendencia positiva frente a los fieles seguidores. Este partido se puede ver en las estaciones de televisión Indosiar y la transmisión en vivo a través de Platforrm Video.

Además, otros dos partidos también tendrán lugar por la noche. Dewa United Banten FC recibió a Malut United FC en el Banten International Stadium a las 19.00 WIB, mientras que Madura United FC se enfrentará a Persis solo en el estadio Madura Ratu Pamelingan al mismo tiempo. El partido de Madura United vs Persis Solo se emitirá exclusivamente a través del video.

Programe la Super League el sábado 9 de agosto de 2025:

15.30 WIB – Persib Bandung Vs Semen Padang FC (Gelora Bandung Lautan API) – Live Indosiar, Vidio [LINK STREAMING]

19.00 WIB – Dewa United Banten FC vs Malut United FC (Banten International Stadium) – Live Innosiar, Vidio [LINK STREAMING]

19.00 Wib – Madura United FC vs Persis Solo (Gelora Madura Ratu Pamelingan) – Vidio Live [LINK STREAMING]

Los amantes del fútbol nacional pueden ver todos los partidos a través de transmisiones de televisión y transmisión oficial en vivo para no perderse los momentos emocionantes en el campo.