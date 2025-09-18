El Centro de Cine de Lituania, la Unión de Cineastas Lituanes y un Comité Nacional de Selección han elegido el éxito local «The Southern Chronicles» («Pietinia Kronikas»), de IGNAS Miškinis tan LituaniaEl candidato oficial para el 98th Premios de la Academia En la categoría de mejor película internacional.

Basado en una novela más vendida de Rimantas Kmita, la película sigue a Rimantas de 17 años a medida que crece en la turbulenta Lituania postsoviética en la década de 1990. Si bien está más interesado en el rugby, la música y la vida de la calle, su encuentro con Monika, que proviene de un fondo de clase media, abre sus ojos a la literatura, la cultura y una forma diferente de ver el mundo.

El presidente del Comité Nacional de Lituania, la crítica cinematográfica Ninga Kažukauskaitė dijo que «The Southern Chronicles» obtuvo la sumisión por ser «una película que llena de vitalidad, energía cruda y un sentido innegable de esperanza. El drama de la mayoría de edad, que se realizó por una ruptura de actores locales jóvenes, radia la autenticidad.

Sus actuaciones iluminan la pantalla, dejando una impresión duradera en el público. En esencia, la película es un retrato inquebrantable de identidad en la fabricación, una historia profundamente arraigada en la historia regional pero que hoy es urgentemente relevante.

En un momento geopolítico tenso, la visibilidad y el alcance cultural de la película adquieren un peso adicional, dando un foco no solo en una historia, sino en una nación «.

Producido por Lukas Trimonis de Inscript, coproductor de la película letona múltiple «Oleg», la foto ha capturado al zeitgeist local y se convirtió en la película más recompensante de Lituania de todos los tiempos, con más de 411,000 boletos vendidos en nueve meses, en un país de 2.9 millones de habitantes.

La primera película de Miškinis en ocho años también ha sido aclamada por los críticos y logró un barrido casi limpio en los Premios Nacionales de Crane National de este año, con 12 victorias de 14 nominaciones, incluyendo cine, director, actor (Džiugas Grinys) y guión (eglė vertelytė).

En el frente del festival, la foto ganó la mejor película Báltica en el Festival de Cine de Noches Black Nights del año pasado. Las ventas internacionales son manejadas por Baltic Crime.