Listo para usar, Bioavtur de elevación de refinería internacional de Pertamina hecha de aceite de cocina usado a usado

VIVA – Después de pasar por una serie de pruebas estándar de calidad en el laboratorio PT Kilang Pertamina Internacional (KPI) Unidad de Cilacap y Lemigas, KPI levantando oficialmente/envía el primer combustible de aviación sostenible pertamina (Safón) Hecho de una mezcla de aceite de cocina usado (UCO) o Aceite de cocina usado. El éxito de la producción de Pertamina SAF hecha de aceite de cocina usado se ha convertido en un hito importante para apoyar la hoja de ruta del desarrollo de combustible de SAF de Indonesia.

«Hoy es un orgullo no solo para la pertamina, sino también para el pueblo indonesio. KPI lleva a cabo oficialmente la entrega ceremonial de los productos Pertamina SAF hechos de aceite de cocina usado», dijo el director gerente de KPI, Taufik Adityawarman.

Este primer envío se llevó a cabo en el marco del vuelo de Pertamina SAF realizado desde el aceite de cocina usado que comenzará a mediados de agosto utilizando el avión Pelita Air Services con la ruta de Yakarta – Denpasar. A unos 32 kilo litros de Pertamina SAF de la refinería Cilacap se preparan para el vuelo.

«Este es un logro importante de KPI en la transformación de energía, así como un paso estratégico en la transición a la baja energía de carbono en Indonesia. El proyecto Cilacap de refinería verde es un paso estratégico para acelerar la transición de la energía hacia la energía renovable y contribuir a reducir las emisiones de carbono hasta un 84% más bajo que la aviación de fósiles», explicó Taufik.

«Esto ciertamente está en línea con el objetivo del gobierno para reducir las emisiones de carbono y lograr emisiones netas de cero en 2060 o más rápido. Cada aerolínea que usa SAF de Pertamina obtendrá una prueba de sostenibilidad de ISCC Corsia, que demuestra que todas las cadenas de suministro han cumplido con los estándares de sostenibilidad y son auditadas por instituciones internacionales», agregó.

Además, dijo Taufik, esta innovación estuvo en línea con Asta Cita lanzada por el presidente indonesio Prabowo Subianto, como un avance espectacular por parte de los niños de la nación, para realizar la independencia energética mientras mantiene la sostenibilidad ambiental. El aceite de cocción usado utilizado se ha probado a fondo, luego se procesó en la refinería verde cilacap en la unidad de tratamiento con hidrático de destilado tratado (TDHT).

El proceso de producción se lleva a cabo con la tecnología de coprocesamiento de UCO, que utiliza un catalizador rojo y blanco que es el resultado de la formulación y producción interna. Los productos Pertamina SAF también se han cumplido con los estándares internacionales ASTM D1655 y Def Stan 91-091. Este logro hace que Pertamina SAF sea el primer producto SAF en Indonesia y el sudeste de Asia, que está oficialmente certificado.

Para la etapa inicial, la capacidad de producción se dirige a 9 barriles métricos con una composición de 2-3% UCO. Además, KPI también se enviará usando un barco hasta 1.7 millones de litros con el objetivo del aeropuerto Soekarno Hatta en Yakarta.

«El momento de esta primera entrega también es muy importante porque se lleva a cabo en momentos que celebraremos el Día de la Independencia de la República de Indonesia. El espíritu de independencia que también es un espíritu e inspiración para nosotros como nación para convertirnos en una energía independiente e independiente», dijo Taufik.

La producción de Pertamina SAF hecha de Standard también es una continuación de la exitosa historia de KPI en la producción de combustibles de aviones ecológicos. Anteriormente, KPI había demostrado su capacidad para producir pertamina SAF hecha de aceite de grano de palma refinado, blanqueado y desodorizado (RBDPKO) o aceite de palma.

Este SAF basado en RBDKO se ha producido y utilizado en las pruebas de vuelo realizadas en 2021 y 2023. Las pruebas de vuelo en 2023 se llevaron a cabo cooperando con las aerolíneas comerciales de Garuda Indonesia con la ruta de Yakarta -Solo -Solo.

«La innovación y el juicio de Pertamina SAF realizado por KPI demuestran que el combustible de aviación es ecológico y hecho de verduras ya no es un concepto. Creemos que Pertamina SAF será una solución estratégica para las industrias de aviación sostenibles en el futuro», dijo Taufik.

La propia Pertamina es muy grave al apoyar la hoja de ruta del desarrollo de combustible SAF de Indonesia lanzado por el gobierno. La producción de Pertamina SAF está totalmente respaldada por Pertamina Group al formar un ecosistema SAF que involucra a la competencia cruzada, a saber, PT Pertamina International (KPI), Pertamina Patra Niaga y Pelita Air Services.

El subdirector de Pertamina (Persero) Oki Muraza dijo que Pertamina SAF marcó el primer paso en el futuro negocio de Pertamina con el logro de una serie de hitos importantes. Entre ellos hizo de Pertamina el único fabricante de coprocesamiento de SAF en la región de la ASEAN.

Pertamina SAF también demuestra que Pertamina ha logrado desarrollar tecnología roja y blanca que puede procesar aceite de cocina hasta 2.5%-3%, más allá de la capacidad de los licenciantes internacionales. Pertamina también logró iniciar y explorar todos los ecosistemas SAF que han sido certificados por la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«La producción de SAF no es un escape del coraje, los principios y el compromiso de los niveles de trabajo a la alta dirección que estamos de acuerdo con los avances estratégicos, de acuerdo con el desarrollo del mercado, los negocios rentables y sostenibles», dijo Oki Muraza.

Mientras tanto, el presidente presidente de PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo Putra reveló que la producción de SAF de Pertamina también implicará enormes contribuciones comunitarias. Según él, al recolectar aceite de cocina usado (UCO) o aceite de cocina usado, Pertamina Patra Niaga fortalecerá la colaboración con la comunidad, a través de una serie de puntos de recolección de UCO repartidos en una serie de estaciones de servicio en Yakarta.

«Aplicamos el planeta de ganancias de las personas en el proceso de producción de SAF, reuniendo UCO de la comunidad para que se convierta en un producto extraordinario», dijo Mars Ega.

Otras compañías incluidas en el ecosistema Pertamina SAF son el servicio aéreo de Pelita, que es la aerolínea de Pertamina. Esta aerolínea traerá a Pertamina SAF para volar a varias rutas de vuelo. La directora del Servicio Aéreo de Pelita, Dendy Kurniawan, dijo que estaba listo para aprovechar Pertamina SAF como combustible de vuelo en la aerolínea de Pelita Air.

«El uso de Pertamina SAF en el mundo de la aviación es un nuevo avance y nosotros los servicios aéreos de Pelita estamos orgullosos de ser los primeros en probar este combustible ecológico, para la sostenibilidad de la energía verde en Indonesia», dijo Dendy Kurniawan.

Mientras tanto, el comisionado independiente de KPI, Prabunindya Revta Revolution, dijo que estaba orgulloso de la producción de Pertamina SAF. Según él, este es el fruto del logro del ecosistema SAF en Pertamina, que contribuye a reducir las emisiones y la ecografía de Indonesia. Además, Prabu continuo, esta innovación elevará la dignidad de Indonesia en los ojos del mundo. Porque ahora solo Indonesia tiene el más alto SAF Avtur del mundo, que es del 2.5%.

«Las emisiones del sector de la aviación alcanzan el 2% -4% de las emisiones mundiales de carbono. Con la existencia de Pertamina SAF, el poder de negociación de Indonesia en la etapa internacional será más fuerte, porque contribuye a la disminución de las emisiones», dijo Prabu.

En relación con esto, el presidente del presidente de Pertamina (Persero), dijo Mochamad Iriawan, la producción de Pertamina SAF fue el punto de partida del largo viaje de Pertamina en la construcción de un ecosistema de energía sostenible. Para apoyar a la industria nacional de la aviación, continuó, el ecosistema Pertamina SAF debe continuar manteniendo la calidad de este producto en cada etapa. Y a largo plazo, Mochamad Iriawan le pidió a la gerencia que continuara aumentando la capacidad y la capacidad de la producción en la producción de combustibles verdes.

«Entre ellos a través del compromiso de los KPI que han planeado expandir la producción de disculpas de Pertamina a otras refinerías, como la Refinería Dumai y la Refinería Balonga, que será un nodo importante en la cadena de suministro de energía sostenible y nuestro compromiso de continuar manteniendo la calidad de los productos Pertamina Shaf en cada etapa». Concluyó.

La producción de Pertamina SAF es un regalo de pertamina para la República de Indonesia, que pronto celebrará el 80 ° año de independencia. El espíritu de la independencia también es una inspiración para la pertamina y todas las personas de Indonesia, convirtiéndose en una nación independiente y tiene independencia energética.

KPI es una subsidiaria de Pertamina que dirige el negocio principal de procesamiento de petróleo y petroquímicos de acuerdo con los principios de ESG (ambiental, social y de gobierno). KPI también se ha registrado en el Compacto Global de las Naciones Unidas (UNGC) y está comprometido con los diez principios universales o diez principios de la UNGC en estrategias operativas como parte de la aplicación de aspectos de ESG. KPI continuará administrando su negocio profesionalmente para realizar su visión de convertirse en una compañía de refinería de petróleo y petroquímica de clase mundial con una responsabilidad social y amigable para el medio ambiente y tener un buen gobierno corporativo.