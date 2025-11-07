Listo para un concierto en Indonesia, Maher Zain invita a sus fans a divertirse halal

Jacarta – cantante y compositor sueco, Maher Zainvolverá a saludar a millones de fans en Indonesia a través de una gira concierto titulado “BSI Maher Zain Live in Concert: Indonesia Tour 2025”.

Este concierto está programado para tres grandes ciudades, a saber, Yakarta (9 de noviembre de 2025 en Istora Senayan GBK), Makassar (14 de noviembre de 2025 en Four Points by Sheraton) y Surabaya (16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Surabaya/SCC). ¡Vamos, desplázate más!

No solo, Maher Zain aparecerá con el joven y talentoso cantante de Inglaterra, Harris J, quien está listo para presentar una actuación armoniosa y significativa. ¡Vamos, desplázate más!

Estos dos músicos internacionales son conocidos por sus trabajos con matices espirituales y positivos, haciendo de este concierto un evento de entretenimiento que no sólo entretiene, sino que también calma el alma.

En una conferencia de prensa celebrada en Yakarta, Maher Zain expresó su amor por Indonesia, que considera que tiene fuertes vínculos espirituales.

«Indonesia es el país más grande de todo el sudeste asiático. Creo que lo que nos une es el Islam y el amor por el Islam. Creo que por eso mis canciones están en el coche, en casa. Cuando quieres dormir a tus hijos incluso en una boda. Gracias a Dios, esto es algo hermoso», dijo Maher Zain, en Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

El músico libanés también dijo que quería que este concierto fuera una experiencia que trajera felicidad sin violar los valores islámicos.

«Cuando la gente me ve, a veces olvidan mi nombre pero dicen: ‘tú eres ‘Insha Allah’. Eres esto, eres aquello. Recuerdan mis canciones y estoy muy feliz. Gracias por eso. No se trata de mí, se trata de mi mensaje», dijo.

«Por eso trato de ofrecer entretenimiento halal. Con suerte, si Dios quiere, lo aceptarán. Si Dios quiere, cuando la gente abandone el concierto, se sentirán muy felices», dijo Maher Zain.

Conferencia de prensa del concierto de Maher Zain Foto : VIVA/Rizkya Fajarani Bahar

Maher también añadió que el concierto incluirá una veintena de canciones de sus diversos álbumes de éxito.