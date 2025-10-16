Listo para ser reestructurado, Luhut enfatiza que nadie pide al presupuesto estatal deuda por trenes de alta velocidad

Jacarta – Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan confirmar, deuda coche rápido alias Whoosh Ahora solo es cuestión de seguir el proceso. reestructuracióny no tiene nada que ver con el uso Presupuesto público en la solución.

Luhut también admitió que estaba sorprendido por la cantidad de noticias sobre las medidas de reestructuración de la deuda del tren de alta velocidad. Además, se sabe que el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, ha explicado que la deuda del tren de alta velocidad no utiliza el presupuesto estatal para su liquidación.

«Vaya, es sólo una reestructuración. ¿Quién pidió el presupuesto estatal? Nadie ha pedido nunca el presupuesto estatal», dijo Luhut en el evento ‘1 año de gobierno de Prabowo-Gibran: optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan

Incluso admitió que se había coordinado con la parte china para discutir el plan de reestructuración para la nueva financiación de la deuda. Luhut confirmó que la propia China también había aceptado las medidas de reestructuración.

Aunque admitió que el proceso llegó un poco tarde debido al cambio de gobierno de Indonesia y el proceso ahora solo está esperando la emisión de un Decreto Presidencial (Keppres).

«Ayer hubo un cambio de gobierno, por lo que llegó un poco tarde, y ahora tenemos que esperar el decreto presidencial mientras su equipo intenta negociar de inmediato. China está lista (para la reestructuración), no hay problemas», dijo Luhut.

Cree que con los datos que existen desde hace mucho tiempo, el proceso de reestructuración se completará pronto. Luhut también enfatizó que esta cuestión se basa en datos, por lo que se espera que ninguna parte hable sin conocer los detalles.

De hecho, también invitó a las partes que todavía tenían curiosidad sobre los datos detallados sobre la deuda de Whoosh, a que acudieran directamente a él para obtener claridad sobre los datos.

«Con los datos del pasado, el anterior Ministro de Finanzas, con la parte china, en ese momento yo todavía estaba en Marves, lo terminamos. ¿Por qué sigues diciendo Whoosh, más tarde terminaremos con el Mar de China Meridional? ¿Qué más es esto?» dijo Luhut.

«Así que mi consejo es que, si no entendemos los datos, no comentemos primero. Busque los datos y luego comente», dijo.