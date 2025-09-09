Listo para ser criticado por completo, Purbaya pidió tiempo de adaptación para trabajar como Ministro de Finanzas

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Confesar, él mismo Listo Reciba críticas en su capacidad en una nueva posición como tesorero del país.

Sin embargo, pidió la oportunidad de adaptarse y trabajar seriamente en los próximos meses, hasta que estuvo listo para criticado completamente.

«Así que por favor dame tiempo para trabajar bien. Más tarde, si unos meses (han trabajado), luego critíquelo todo», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa fue nombrado Ministro de Finanzas

En el proceso, Purbaya afirmó solicitar instrucciones e instrucciones de Sri Mulyani como ministro de Endortorto. El objetivo no es otro que mejorar las condiciones y las políticas fiscales, para mantener la mejora de la economía nacional.

Sin olvidar, Purbaya también se disculpó por los errores de sus palabras durante algún tiempo que habían cosechado el centro de atención pública, al responder a 17+8 demandas de las personas expresadas por la sociedad civil.

Pidió ser entendido que, como nuevo ministro, en ese momento todavía estaba en una condición sorprendida de su nombramiento como Ministro de Finanzas que reemplaza a Sri Mulyani.

Con condiciones muy diferentes de la posición anterior como presidente de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS), Purbaya reconoció que había un error en sus palabras al responder al problema.

«Porque cuando estaba en LPS no había monitor, así que estaba tranquilo. Resultó que si en (el ministerio) de las finanzas, era diferente (Sri Mulyani), hablando erróneamente de eso aquí y allá», dijo Purbaya.

«Así que ayer tuve un error ayer, me disculpo, y en el futuro sus esperanzas de ser aún mejores», dijo.