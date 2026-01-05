Listo para iniciar Proliga 2026, Jakarta Livin’ by Mandiri lanza oficialmente el equipo completo

Jacarta – Bank Mandiri presentó oficialmente al equipo completo de Jakarta Livin’ by Mandiri (JLM) para asumir la competencia Liga profesional 2026 Hija. El lanzamiento de este equipo profesional es una fuerte señal de la disposición del banco con el código emisor BMRI para intensificar la competencia al más alto nivel del voleibol nacional, al mismo tiempo que refuerza el compromiso de la corporación de acelerar los logros deportivos en el país.

JLM no solo forma un equipo para competir, sino que está aquí como un centro para el desarrollo sostenible de las atletas de voleibol femenino. Mientras tanto, al lanzamiento del equipo JLM también asistieron el subdirector principal del Banco Mandiri Henry Panjaitan, el subsecretario general de PP PBSVI Gilang Iskandar, el gerente nacional de Mastercard Wibawa Prasetyawan, el cofundador de JLM Zainudin Amali.

Incluido el Director General de Capital Humano Danantara Asset Management Agus Dwi Handya y la dirección de Bank Mandiri junto con representantes de los patrocinadores en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026, como una forma de sinergia entre las partes interesadas para apoyar el desarrollo de los deportes nacionales.

En sus declaraciones, el director adjunto del Banco Mandiri, Henry Panjaitan, enfatizó que el deporte es un foro estratégico para fomentar el desarrollo de recursos humanos superiores, con carácter y globalmente competitivos. De acuerdo con la dirección del desarrollo nacional, el deporte forma parte de una inversión a largo plazo para fortalecer la calidad de los recursos humanos de Indonesia de manera sostenible.

Henry también agregó que JLM se construyó con estándares profesionales que se aplican de manera integral, desde la selección de jugadores, los sistemas de entrenamiento hasta el desarrollo continuo de los atletas. Al lanzar el equipo JLM, Bank Mandiri también presentó la camiseta oficial de JLM para la temporada 2026 de Proliga.

La camiseta fue diseñada como una identidad de equipo que representa el profesionalismo y el espíritu de lucha de JLM al enfrentar la competencia a nivel nacional. El lanzamiento de esta camiseta es parte del fortalecimiento de la marca del equipo, así como de afirmar los estándares profesionales aplicados en la gestión de JLM desde sus inicios.

La cosa no termina ahí, Bank Mandiri también lanzó una edición especial de dinero electrónico JLM como parte de la integración del ecosistema deportivo y la innovación digital. Se espera que esta iniciativa fortalezca el compromiso de la comunidad y los fanáticos del voleibol con JLM, además de brindar valor agregado a través de los servicios digitales de Bank Mandiri.