Listo para cooperar con el Ministro de Purbaya, Ministro Ara: Somos un súper equipo

Yakarta, Viva – Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar sirait alias Ara, afirmó estar listo para trabajar con Purbaya Yudhi SadewaLo que el presidente Prabowo había designado como Ministro de finanzas Acabo de reemplazar Sri Mulyani Indrawati.

Leer también: La historia de Purbaya Cuando se le pidió que fuera el ministro de finanzas, reemplace a Sri Mulyani: Pensé que me engañaron



Ara afirmó, según él, no era un problema, considerando que los ministros del gabinete de Prabowo-Gibran eran un súper equipo sólido.

«Por supuesto, hemos trabajado todo este tiempo, y creo que el equipo del presidente Prabowo es una sinergia extraordinaria. Todos somos equipos, súper equipos», dijo Ara en el área de Gatot Subroto, South Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: ¿Sri Mulyani se retiró o retiró del Ministro de Finanzas? Esta es la explicación del palacio





Ministro de PKP Maruarar Sirait.

Ara dijo que su partido había recibido mucho apoyo extraordinario de varios ministerios/instituciones. Por ejemplo, como la tarifa de adquisición de los derechos de tierra y construcción (BPHTB) y la aprobación del edificio (PBG), que puede emitirse y liberarse con la supervisión del Ministro del Interior.

Leer también: Prabowo inauguró a Purbaya Yudhi Sadewa para ser ministro de finanzas, reemplazar a Sri Mulyani



Luego, también está el impuesto al valor agregado (IVA) asumido por el gobierno (DTP), que es uno de la autoridad del Ministro de Finanzas y puede continuar hasta diciembre.

Además, Bank Indonesia (BI) también brinda apoyo a través de depósitos de demanda mínimos requeridos. Más recientemente, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos y entre también ha ayudado en términos de viviendas de crédito comercial (KUR).

«Hemos pasado y todo este tiempo todos colaboraron bien, debido a estas autoridades, para apoyar al sector de la vivienda. Porque éramos un muy buen equipo», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto ha designado a Purbaya Yudhi Sadewa, como ministro de finanzas que reemplaza a Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya se desempeñó anteriormente como Presidente de la Junta de Comisionados (DK) de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS), desde el 3 de septiembre de 2020 a través del decreto presidencial de la República de Indonesia, número 58/m de año 2020.