Listo para contribuir en el sector económico a la cultura de la República de Indonesia, lo que significa el título de la Declaración de 2025

VIVA – En un esfuerzo por apoyar el desarrollo nacional, especialmente en el campo economía, culturahasta diplomacia internacionalLa majestad indígena del gobierno de Nusantara (Makn) enfatizó su compromiso de continuar uniendo el archipiélago.

Esto se declaró en la Declaración de Makn 2025 en la inauguración del Consejo Central de Gestión (DPP), la inauguración del Consejo Asesor y Honorario, así como la Consulta Middle (Musdya) IV Makn 2025 en Ndayu Park, Sragen Regency, Java Central.

Presidente de Makn, Kanjeng Panjran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi de Karaton Surakarta Hadiningrat enfatizó que esta declaración era un hito importante para fortalecer el papel del reino del archipiélago en un esfuerzo por apoyar el desarrollo nacional.



Surakarta Paton Solo Solo

«Porque Makn está presente no solo para mantener las costumbres, sino que también se convierte en un socio estratégico del gobierno en la diplomacia económica, cultural e internacional», dijo Eddy en su declaración, martes 30 de septiembre de 2025.



DKI JAKARTA Los empleados del gobierno provincial usan ropa tradicional Betawi Foto : Vivanews/Anhar Rizki Affandi

Dijo que había 11 puntos principales en la declaración. Entre otros, la formación del Consejo Real de Nusantara bajo el Presidente de la República de Indonesia para optimizar los activos reales; Audiencia estratégica con presidente y altas instituciones estatales relacionadas con la legalización de activos, costumbres y cultura; y el establecimiento del soberano cooperativo de Nusantara como contenedor económico basado en la sabiduría local.

Luego también está la revitalización del palacio/reino como centro de cultura, turismo y símbolo de unidad; Digitización de archivos, manuscritos y patrimonio habitual a través del Centro de Datos Digital Nusantara; hasta contribución En desarrollo sostenible (SDG).

Eddy dijo que el nacimiento de la Declaración de Makn 2025 en Sragen ha marcado un fuerte compromiso de los reinos del archipiélago, de participar en un esfuerzo por desarrollar Indonesia.

«No solo se centra en la preservación de la tradición, Makn también confirma su contribución a la economía del pueblo, la diplomacia cultural, a la agenda del desarrollo sostenible», dijo.

Del mismo modo, el Secretario General Makn, HJ. Mgad. Real academia de bellas artes. Yani W. Kuswodidjoyo del reino de Sumeneep dijo que Makn enfatizó la importancia de la revitalización del palacio e infraestructura real para seguir siendo un centro de costumbres, cultura y turismo, así como un símbolo de unificar a la nación.

Yani dijo que Makn también colocó la diplomacia de la cultura cultural indonesia como un activo estratégico de Indonesia a los ojos del mundo, al alentar festivales, exposiciones, al intercambio de culturales de cruzación.

«Otro paso que se considera importante es la digitalización del patrimonio consuetudinario, construyendo el Centro de Datos Digital Nusantara como un esfuerzo para preservar el conocimiento, los archivos, los manuscritos y la genealogía para las generaciones futuras», dijo.