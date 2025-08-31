`Listo para buscar el apoyo de BJP Top Brass si me permite hacerlo`







Nominado al vicepresidente de la oposición B Sudershan Reddy El sábado dijo que estaba buscando apoyo para su candidatura de todos los miembros de Rajya Sabha y Lok Sabha por mérito, independientemente de las líneas del partido, y agregó que estaba listo para cumplir con el liderazgo de BJP si se permitía, informó la agencia de noticias PTI.

Hablando en una conferencia de prensa en Ranchi, Reddy enfatizó que quería que esta elección fuera «una de las encuestas más decentes y justas» que India ha presenciado en los últimos años. También cuestionó la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales, argumentando que estar en la mayoría no le da a nadie la licencia para actuar arbitrariamente.

«He enviado cartas a todos los miembros del Rajya Sabha y Lok Sabha solicitando que mi candidatura se considere por mérito, y estoy listo para conocer y buscar el apoyo del principal latón de BJP si me permite hacerlo ”, dijo.

Criticando al señor, Reddy preguntó qué significaba la «exclusión intensiva» como parte del ejercicio.

“Puede haber una revisión especial. Nadie disputa que las rodillas electorales deben actualizarse y los nombres de aquellos que no son elegibles deben ser eliminados, pero ¿qué es esta exclusión intensiva? Democracia no se trata simplemente de votos; Estar en la mayoría no capacita a nadie para que haga nada ”, afirmó.

Además, alegó violaciones de la Constitución, que describió como un ‘Triveni Sangam’ (confluencia de tres ríos), diciendo que su historia, texto y estructura deben entenderse.

«El Constitución Habla de igualdad y justicia, social, económica y política, y defiende los valores de fraternidad y dignidad individual ”, agregó.

Reddy también criticó al Centro, alegando que el primer ministro de Jharkhand, Hemant Soren, había sido torturado y su dignidad socavó.

«Los representantes elegidos son custodios de la confianza de las personas. ¿Qué pasó con la fe y la confianza depositados en Hemant Soren y sus colegas del gabinete cuando fue encarcelado sin razón válida?» preguntó.

El candidato vicepresidente del bloque de la India dijo que los funcionarios constitucionales involucrados en el arresto de Soren eran responsables de violar su dignidad y deben asumir la responsabilidad. El CM había sido arrestado por la Dirección de Cumplimiento (ED) el año pasado en relación con un caso de lavado de dinero vinculado a posesión ilegal de 8.36 acres de tierra.

Soren fue puesto en libertad el 28 de junio de 2024, después de que el Tribunal Superior de Jharkhand le otorgó la fianza, señalando que no era culpable y que no había probabilidad de que se cometiera un delito mientras estaba bajo fianza.

El sábado por la noche, Soren extendió sus mejores deseos a Reddy para las elecciones vicepresidenciales a través de una publicación en X.

«Hoy, en Ranchi, conocimos al candidato de la Alianza de la India para la posición vicepresidencial, el estimado Shri Balakrishna Sudershan Reddy Ji. Felicitaciones, mejores deseos y saludos para las próximas elecciones. La protección de los valores democráticos y constitucionales es primordial», dijo Soren.

El Congreso Jharkhand a cargo K Raju tuiteó: «Hoy, en Ranchi, me reuní con CM Hemant Soren junto con el candidato de VP de la Alianza de la India, Shri Balakrishna Sudershan Reddy Ji, y participé en una conferencia de prensa conjunta. CM Hemant Soren Ji Apoyo extendido, felicitaciones y los mejores deseos para proteger los valores democráticos y constitucionales».

Reddy dijo que la elección vicepresidencial no se trataba de la victoria o la derrota, sino de «una lucha por los principios», y afirmó que tenía apoyo de los parlamentarios del bloque de la India. Expresó su preocupación por lo que llamó «nuevos desafíos que enfrentan la democracia» y criticó a los partidos políticos por sobrepasar los límites constitucionales una vez en el poder, informó PTI. También advirtió contra «nuevos comentarios y nuevas narrativas» que socavan las instituciones democráticas, señalando que «no hay disposición para un látigo en esta elección».

Reddy también condoló la desaparición de Shibu Soren, padre de Hemant Soren y fundador de JMM, reconociendo su trabajo de toda la vida al forzar el estado de Jharkhand.

El escenario ahora está preparado para un concurso directo entre el gobernante nominado de la NDA CP Radhakrishnan y el candidato de la oposición Reddy en las elecciones vicepresidenciales del 9 de septiembre, siendo descrita como una batalla de «sur versus sur», con ambos candidatos provenientes del sur de la India. Mientras que Radhakrishnan es un veterano de BJP de Tamil Nadu, Reddy es un ex juez de la Corte Suprema de Telangana.

(Con entradas PTI)





