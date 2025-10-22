Listo para bajar los precios de los billetes de avión para el período navideño, Citilink espera muchos pasajeros

Jacarta – Aerolíneas vuelo Citilink asegurarse de que están preparados para cumplir con la política de reducción de precios boleto vuelos para los periodos Navidad 2025 y Año Nuevo 2026. El gobierno ha determinado que esto entrará en vigor del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026.

El director presidente de Citilink, Darsito Hendroseputro, en Tangerang, reveló el miércoles que los boletos se habían reducido aeronave Esto se hace de acuerdo con el Decreto del Ministro de Transporte de la República de Indonesia Número KM 50 de 2025.

«Damos la bienvenida a la política del gobierno de reducir los precios de los billetes de avión como un paso para aumentar la accesibilidad pública a los servicios de transporte aéreo, especialmente durante el largo período de vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026», dijo Darsito en Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Esto también está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto de fortalecer las medidas estratégicas para mantener el impulso del crecimiento económico nacional en el semestre II-2025. Con foco en aumentar el consumo de los hogares y el poder adquisitivo de las personas.



El ambiente en el mostrador de facturación de Citilink en la Terminal 3 del aeropuerto de Soetta Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

La reducción de los precios de los billetes de avión durante el período Navidad-Año Nuevo 2025/2026 podría alcanzar el 17 por ciento. La mayor parte proviene de componentes de apoyo a los precios de los billetes, incluidas reducciones en las tasas de recargo por combustible, descuentos en las tarifas del PJP2U y la provisión de incentivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Gobierno.

Esta reducción del precio del billete se aplica a las compras realizadas durante el período del 22 de octubre de 2025 al 10 de enero de 2026 a través de todos los canales de venta, incluidos sitios web, aplicaciones móviles y agentes de viajes asociados.

«Se espera que esta política de reducción de los precios de los billetes de avión tenga un impacto positivo en el aumento de la movilidad de las personas durante este período. temporada alta fin de año, para que pueda contribuir positivamente al desempeño de la compañía, especialmente en términos de tasas de ocupación de pasajeros (factor de carga) y el rendimiento de los ingresos», afirmó.



Aerolínea Citilink en el aeropuerto de Soetta, Tangerang Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Citilink espera que esta política pueda fomentar un crecimiento sostenible, no sólo para los clientes y la industria de la aviación nacional, sino también para el desempeño general de la compañía.

«Citilink siempre está comprometido a garantizar que todos los vuelos funcionen de manera óptima, priorizando los aspectos de seguridad y comodidad para todos los clientes», dijo. (Hormiga)