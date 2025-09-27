Listo para administrar la antigua tierra HGU, los derechos comunitarios de Tanahin Bank Jamin

Yakarta, Viva – Muchos Banco totalmente comprometido a ser una solución en la gestión de ex landHGU (Derechos de uso) en Indonesia. Uno de ellos en el área Sulawesi Medio.

La agencia bancaria de tierras no solo funciona como gerente de activos estatales, sino también como una institución que buscaba un terreno medio entre los intereses del desarrollo y las necesidades de la comunidad.

Esto fue transmitido por el Diputado para la utilización de tierras y la cooperación comercial, Elus Sudajat al realizar una audiencia con el gobernador del centro de Sulawesi, Anwar Hafid en la oficina del gobernador central de Sulawesi el viernes.

«Queremos estar presentes como una solución. Las personas que ya existen en la tierra continuarán siendo consideradas a través del programa de reforma agraria en el HPL de la agencia de bancos de tierras, mientras que el gobierno regional puede utilizar la tierra adecuada para el interés público», dijo Hakiki citado de su declaración, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Explicó que la Agencia de Bancos de Tierras ha preparado un área de 1.550 hectáreas en el Lembah Napu, POSO, para el Programa de Reforma Agraria sobre el HPL actual de la Agencia Bancaria de Tierras. A través de este programa, la comunidad de beneficiarios de reforma agraria recibirá un certificado de derechos de uso durante 10 años y luego se puede actualizar a un certificado de propiedad.

Tierra propiedad de residentes de Penajam Paser Utara East Kalimantan instaló una señal de banco de tierras Foto : Jhovanda (East Kalimantan)

«El jueves (25/09/2025), acabamos de registrar un nuevo hito en el campo del agrario presentando un certificado de uso de derechos de reforma agraria de la Fase I en Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental. Vemos que el éxito también se puede implementar en el centro de Sulawsi», explicó Hakiki.

Hakiki espera el apoyo del gobernador para implementar el programa de reforma agraria en el centro de Sulawesi. «Nuestra tierra ha sido preparada, para los sujetos y otras disposiciones, prestamos atención a las instrucciones del gobernador y los gobernadores regionales para garantizar la certeza legal de la comunidad que recibe el certificado de derechos de uso», agregó.

Mientras tanto, el gobernador central de Sulawesi, Anwar Hafid, explicó que las tierras de ex HGU en el centro de Sulawesi tienen un gran potencial para el desarrollo. Si en el pasado la comunidad no estaba muy interesada en la tierra porque se consideraba menos valiosa, ahora la condición cambiaba. Incluso la tierra ex HGU en las Highlands, dijo Anwar, en realidad se convirtió en una lucha debido al espacio de gestión de tierras cada vez más limitado.

«Debemos ser sabios. Muchas de nuestras personas que han vivido durante mucho tiempo en la tierra ex HGU. El gobierno local quiere que se sientan seguros y tengan certeza. Por lo tanto, esperamos que la cooperación con los bancos de tierras pueda proporcionar soluciones justas», dijo.