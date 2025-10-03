Listo para abrir la prueba del caso de la muerte de Arya Daru, se jugarán docenas de CCTV frente a la familia

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya insistió en reunirse con investigadores con familia diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru BlackDesmontar la evidencia del caso muerte Arya, que ha sido interrogada.

El jefe de la subdivisión de información de la comunidad de la policía metropolitana de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía, Reonald Simanjuntak, dijo que su partido se había comunicado con la asesora familiar y legal Arya Daru. Se planea que la reunión se celebre en el futuro cercano, aunque la ubicación aún se está debatiendo, ya sea en la sede de la policía de Metro Jaya o Yogyakarta.

«En el futuro cercano, el investigador pronto se reunirá con la familia y nuevamente explicará que en realidad se ha explicado, pero parece que todo debe explicarse a partir de los resultados de la investigación, y los investigadores están preparados para mostrar todas las pruebas encontradas por el investigador frente a la familia», se citó a Reonald el viernes 3 de octubre de 2025.

Jefe de Metro Jaya Police Community Information Subbid, AKBP Reald Simanjuntak

Reonald enfatizó que su grupo se embolsó 20 grabaciones de cámara de CCTV (televisión de circuito cerrado) de una serie de ubicaciones relacionadas con el caso Arya Daru. Si es necesario, la grabación se reproducirá directamente frente a la familia.

«Esta es una forma de transparencia del investigador de la Dirección Penal General de que no hay intención de encubrir, no hay intención de enmarcar o eliminar evidencia, no hay», dijo.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.